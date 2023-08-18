برلين تحسم قضية انضمام الجُنود الألمان للصراع في أوكرانيا

تتمثل مُهمة "الحكومة الألمانية"، في منع برلين من الانجرار إلى النزاع في أوكرانيا، حسبما أفاد المستشار الألماني، "أولاف شولتس"، مُشيرًا إلى أنه يُحاول عدم السماح بحدوث هذا الأمر.

وقال شولتس ذلك خلال نقاش نظمته صحيفة ألمانية محلية، في معرض رده على سؤال عما إذا كان هناك تهديد بجر ألمانيا إلى النزاع في أوكرانيا، وأضاف: "لذلك، على سبيل المثال، لم ولن يكن هناك أي تواجد لجنود ألمان في أوكرانيا".

أهداف حلف الناتو

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بأن ألمانيا لن تتحمل أي التزامات قانونية لتحقيق أهداف حلف الناتو، في تأمين الإنفاق الدفاعي السنوي للحلف.

وفي تصريحات سابقة له، أكد المستشار شولتس أن اجتماع جدة حول أوكرانيا كان "مهما ومميزا"، واعتبر أنه أحد سبل تحقيق السلام.

وأكد شولتس أن المفاوضات التي جرت في السعودية كانت مهمة للغاية. وأشار إلى أنه يجب الاعتراف بأنها كانت "مجرد بداية، ومع ذلك، كانت شيئا مميزا".

وفي سياق انخراط برلين في الأزمة الأوكرانية، عارض رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفيدرالية الألمانية مايكل كريتشمر، إمداد أوكرانيا بصواريخ مجنحة من طراز "توروس".

ووفقًا له، الحكومة الألمانية مرة تلو الأخرى تتجاوز الخطوط الحمر التي وضعتها لنفسها. لقد حدث هذا مع دبابات "ليوبارد"، والآن نرى هذا يتكرر مع الصواريخ المجنحة، فماذا سيتبع ذلك؟.