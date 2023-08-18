مهيجات شائعة تسبب التهاب الجلد التماسي.. أشهر أعراضه

التهاب الجلد التماسي هو طفح جلدي يسبب الحكة بسبب التلامس المباشر مع مادة أو رد فعل تحسسي تجاهها، والطفح الجلدي ليس معديًا ، لكنه قد يكون مزعجًا للغاية.

يمكن أن تسبب العديد من المواد هذا التفاعل ، مثل مستحضرات التجميل والعطور والمجوهرات والنباتات، وغالبًا ما يظهر الطفح الجلدي في غضون أيام من التعرض.

يظهر التهاب الجلد التماسي على الجلد الذي تعرض مباشرة للمادة المسببة للتفاعل، على سبيل المثال ، قد يظهر الطفح الجلدي على طول الساق التي تلامس اللبلاب السام، ويمكن أن يتطور الطفح الجلدي في غضون دقائق إلى ساعات من التعرض ، ويمكن أن يستمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

تختلف علامات وأعراض التهاب الجلد التماسي بشكل كبير وقد تشمل:

طفح جلدي مثير للحكة

بقع جلدية أغمق من المعتاد (مفرطة التصبغ) ، عادةً على الجلد البني أو الأسود

جلد جاف ، متشقق ، متقشر ، عادة على الجلد الأبيض

نتوءات وبثور ، أحيانًا مع نَزّ وقشور

تورم أو حرقان أو إيلام

أسباب التهاب الجلد التماسي

ينتج التهاب الجلد التماسي عن التعرض لمادة تهيج جلدك أو تثير رد فعل تحسسي، ويمكن أن تكون هذه المادة واحدة من آلاف المواد المسببة للحساسية والمهيجات المعروفة، وغالبًا ما يعاني الناس من ردود فعل تحسسية ومهيجة في نفس الوقت.

التهاب الجلد التماسي هو النوع الأكثر شيوعًا، ويحدث رد الفعل الجلدي غير المسبب للحساسية هذا عندما تتلف مادة مهيجة الطبقة الخارجية الواقية لبشرتك.

يتفاعل بعض الأشخاص مع المهيجات القوية بعد التعرض لمرة واحدة، وقد يصاب البعض الآخر بطفح جلدي بعد التعرض المتكرر للمهيجات الخفيفة ، مثل الصابون والماء، ويطور بعض الناس تحملاً للمادة بمرور الوقت.

تشمل المهيجات الشائعة ما يلي:

المذيبات

قفازات مطاطية

مواد التبييض والمنظفات

منتجات الشعر

صابون

المواد المحمولة جوا

النباتات

الأسمدة والمبيدات