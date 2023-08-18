ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان والمخدرات بمركز شباب مدينة الوقف

نظَّم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا، ندوة توعوية عن مخاطر تفشي المخدرات داخل المجتمع، بمركز شباب مدينة الوقف، شمال المحافظة.

أوضحت منسقة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقنا، الآثار المترتبة علي الأسرة والمجتمع من مخاطر الإدمان والمخدرات والتعرف علي طرق الوقاية والعلاج.

أشاد الأعضاء الحضور بمركز شباب مدينة الوقف بهذا اللقاء ومدى استفادتهم واكتسابهم المعلومات المفيدة الخاصة بموضوع الندوة.

أكد مصطفي حسين مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، بتنويع الأنشطة المختلفة المفيدة للنشء والشباب، وذلك بمتابعة مستمرة من محمد عبدالرحيم وكيل مديرية الشباب والرياضة بقنا.