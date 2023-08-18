ليبيا تُدين حرق كتاب الله أمام سفارة طرابلس في الدنمارك

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان، بأقصى العبارات حرق أحد المُتطرفين نسخة من كتاب الله أمام مقر سفارة ليبيا لدى الدنمارك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

وحملت السلطات الدنماركية المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين.

الشعب الليبي

وبعدما شددت على رفضها القاطع، قالت الوزارة في بيان إن السلطات الدنماركية تتحمل المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين عبر السماح باستفزاز الشعب الليبي وجميع المسلمين حول العالم وتجاهلها المستمر لجرائم الكراهية والتحريض التي ينفذها متطرفون إرهابيون بغرض الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين.

وأكدت الخارجية أن ليبيا لن تقبل بادعاءات اعتبار هذا العمل ضمن أدوات التعبير عن الرأي.

وحذرت من مغبة السماح مرة أخرى بأنشطة معادية واستفزازية لمشاعر ومقدسات المسلمين حول العالم أمام السفارة الليبية في كوبنهاغن.

وشددت على أن تكرار السماح بهذه الجريمة سيدفع طرابلس إلى إعادة النظر في جدوى استمرار العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين البلدين.

جدير بالذكر أن عمليات حرق القرآن قد تكررت في الدنمارك والسويد، كما كشفت وسائل إعلام في السويد عن إصدار السلطات تصريحا جديدا يسمح لطالبيه بحرق نسخة من القرآن، أمام سفارة إيران في ستوكهولم.