رئيس ملتقى الأزهر: للفن دور هام في التعبير عن قضايا المرأة

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس ملتقى الأزهر العالمي للكاريكاتير والبورتريه، إن الملتقى يعمل على ترسيخ دور الفن في الوعي بالقضايا الإنسانية والمجتمعية؛ لأنه أداة فعالة في إيصال الرسائل إلى الجماهير؛ لملامسته الضمائر والعواطف، كما تخلق الفنون بأنواعها موجات من التغيير في أنماط التعامل مع القضايا المختلفة والتي من بينها قضايا المرأة، والحضارات التي شهدتها البشرية عبر تاريخها كأن للفن دور هام في التعبير عنها باعتباره مكون هام من مكونات الحضارة لأي أمة.

وأوضحت رئيس ملتقى الأزهر العالمي الثاني للكاريكاتير والبورتريه، أنه تم اختيار بعض النماذج النسائية الرائدة، التي لها صيت كبير في المجتمعات أمثال: سميرة موسى، هدى شعراوي، مي زيادة، نازك الملائكة، كنماذج للشخصيات النسائية اللائي تركن أثرًا ملموسًا وطيبًا في عالمنا وبخاصة العالم العربي، من خلال إسهاماتهن في مجالات كثيرة ومتنوعة سواء فنية أو علمية أو دينية أو اقتصادية، والتي كان لها دور في الحياة الإنسانية بشكل عام.

ضرورة إبراز أهم الشخصيات النسائية في العالم العربي



وبينت الصعيدي ضرورة إبراز أهم الشخصيات النسائية في العالم العربي، اللائي أسهمن في بناء الحضارة، حفاظًا على تاريخنا العريق وللاستفادة من تلك القصص الملهمة، وتقديم القدوة الحسنة للشباب والأجيال القادمة، وإيضاح لمكانة ودور المرأة في العالم العربي عبر تاريخه الطويل.

ووجهت رئيس ملتقى الأزهر للكاريكاتير والبورتريه الدعوة لجميع الرسامين وفناني الكاريكاتير للانضمام إلى مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير والبورتريه؛ لتصوير فهمهم لحقوق المرأة وتمكينها، من خلال أعمال فنية إبداعية.



وبينت الصعيدي إن إطلاق النسخة الثانية من مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير تحت عنوان: تمكين المرأة، تعبيرًا عن مكانتها في الإسلام وتعظيمه لدورها في المجتمعات، كما أنها تعد تفاعلًا حقيقيا من قبل الأزهر الشريف مع قضايا الواقع والتي على رأسها الآن القضايا المتعلقة بدور المرأة، وهي رسالة للعالم، وبينت أن الأزهر أيضًا من أولى المؤسسات الداعمة لحقوق المرأة ودورها في المجتمع.



وأوضحت الصعيدي أننا نهدف في هذا الملتقى العالمي الذي يشارك فيه فنانون من مختلف دول العالم، إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة في مختلف المجالات، ودورها في دعم مجتمعاتها وخاصة في الفترة الأخيرة التي انتصرت فيها الرؤى السديدة لحقوق المرأة، مما ضاعف من دورها وزاد من مساحة مشاركتها في كثير من المجالات، والتي أثبتت فيها المرأة أهليتها الكاملة لكل هذه المكاسب التي تحققت لها.