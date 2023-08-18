كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني غدًا

تترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بصفة عامة، ومتابعي الملكي بصفة خاصة انطلاق صافرة مباراة ريال مدريد وألميريا، بالجولة الثانية التى تجمعهما، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز لموسم الحالى 2023 ـ 2024

ويتطلع ريال مدريدالى مواصلة الانتصارات بعد الفوز بالإسبوع الأول على نظيره أتليتك بلباو، بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق ألميريا فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الملكى بعد الإخفاق فى مباراة رايو فاليكانو بثنائية بإفتتاحية الدوري الإسباني.

يدخل الملكى اللقاء فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، بترتيب جدول المسابقة، وبفارق الأهداف عن المتصدر أتليتكو مدريد، فيما يخوض ألميريا المباراة فى المركز قبل الأخير بلانقاط بالجدول.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفخال – روديجر – دافيد ألابا – فران جارسيا.

وسط الملعب: لوكا مورديتش – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور

تشكيل ألميريا المتوقع

في حراسة المرمي: فرناندو مارتينيز

خط الدفاع: أليخاندرو بوزو – سردان بابيتش – تشومي – أليكس سينتييس

خط الوسط: لوكاس روبيرتون – سيزار دي لا هوز – جونزالو ميليرو

خط الهجوم: ليو بابتيستاو – لويس سواريز – أدريان إمباربا

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

وتقرر انطلاق صافرة مباراة ريال مدريد وألميريا مساء غدا السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، على ملعب ألعاب البحر المتوسط فى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا

وتذاع مباراة ريال مدريد ونظيره ألميريا على شبكة قنوات بى ان سبورت، الناقل الحصري للبطولة، وتبث المواجهة عبر شاشتها بى ان سبورت 1.

و ضمت قائمة ريال مدريد لمباراة ألميريا في الدوري الإسباني..

في حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.

في خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فازكيز، فران جارثيا، روديجر.

في خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، نيكو باث.

في الهجوم: فيني جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

تعرف على ملعق مباراة ريال مدريد وألميريا

وتقرر اسناد تعليق المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وألميريا، بالجولة الـ 2 من بطولة الدوري الإسباني للمعلق الصوتى على محمد على عبر قناة بى ان سبورت 1.