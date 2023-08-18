ندوة خاصة بـ"الوفد".. رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا يفتح خزائن أسرار الحرب منذ اندلاعها

فى زيارته الأولى لمصر

علي فاروق في ندوة الوفد:



الدولة المصرية بذلت مجهود كبير لإجلاء المصريين من أوكرانيا وقت الحرب



الوضع كان صعبا للغاية وقت عمليات إجلاء المصريين رصاص عشوائي ومسافات سفر تصل لأيام





رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا في ضيافة الوفد

استضافت " بوابة الوفد الإلكترونية "، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، علي فاروق، والذي يتواجد في مصر هذه الفترة بعد مشاركته بمؤتمر المصريين بالخارج تلبية لدعوة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة.

أدار الندوة الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، ومجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية، وتم الوقوف على آخر أوضاع الدولة والمصريين المتبقيين هناك.



وقال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إنه لا يوجد الآن مصريين في أوكرانيا سوى عدد قليل جدا، وهم من لديهم حياتهم وعمل لا يستطيعون تركه والسفر خارج الدولة، فجميع الجالية المصرية والطلاب هناك تم إجلائهم بالكامل وقت بداية حرب روسيا وأوكرانيا.



عمليات الإجلاء تمت من خلال توجيهات الدولة وتوجيهات من وزارتى الهجرة والخارجية والسفارة

وأضاف فاروق، أن عمليات حصر المصريين لإجلائهم من أوكرانيا، تمت على قدم وساق لكل أعداد أبناء الجالية وأن تجهيز البيانات وقتها تم مع جهات عدة ومن خلال السفارة، كما كان هناك تنسيقاً مع وزارة الهجرة في هذا الشأن وذلك تحسباً لحدوث ما يطمئن صدورنا من إجلاء منظم لأبناء الجالية وطلابنا من كل المدن التي يقيمون فيها وتوفير الحماية الآمنه لهم.



وأشار فاروق، إلى أن عمليات توجية الأفراد والجماعات أثناء عمليات الإجلاء تمت من خلال توجيهات الدولة هناك وتوجيهات السفارة المصرية في كييف، وتعليمات كان يتم إصدارها من خلال مجموعات التواصل الآمنة والمعتمدة على الفيسبوك.





واجهنا أزمة حرب عصابات الشوارع في كييف والشباب الأوكراني كان يحمل سلاحا

ونوه فاروق، إلى أزمة وجود حرب عصابات في شوارع كييف، وأن الشباب الأوكراني يحمل سلاح وغير معروف من هم المهاجمين ومن هم المقاومة لذلك كان حريص على تنبيه الجميع حرصًا على سلامتهم وحياتهم.



وأشار علي فاروق: "كان هناك ترتيب مع وزيرة الهجرة قبل بدء الأزمة الأوكرانية الروسية"، متابعًا: "يتم إجلاء مصريين من أوكرانيا بشكل شبه يومي من كل المدن".

علي فاروق:

600 مصري تقريبا متواجد على الأراضي الأوكرانية الآن لظروف خاصة بهم



وبسؤاله عن عدد المصريين المتواجدين الآن بأوكرانيا، قال علي فاروق، إن عدد المصريين المتواجدين الآن على الأراضي الأوكرانية يتراوح بين 500 و600 ما بين مقيم وعامل وعدد من الطلاب، منهم من كان العام الأخير له ولذلك فضل استكمال الدراسة أونلاين.



كما كشف علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، تفاصيل جديدة بشأن أوراق الطلبة المصريين بأوكرانيا، خاصة بعد نزول العديد منهم لمصر للالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.



وأكد "فاروق" التنسيق التام مع المسؤولين في السفارة المصرية والجامعات في أوكرانيا، فضلًا عن غرف العمليات التي بها مجموعات خاصة بكل جامعة، تم تدشينها لاستخراج أوراق الطلاب المصريين بأوكرانيا منعًا لإستغلال الوضع من السماسرة هناك.

مافيا التعليم والسماسرة في أوكرانيا.. استغلال الأزمة ومبالغ تصل لملايين الدولارات

ونوه أن الوضع في أوكرانيا وقت عمليات الإجلاء كان صعبًا للغاية ليس فقط أمنيًا ولكن أيضًا بسبب وجود السماسمرة الذين يستعلون الأوضاع حتى في الحروب، وواجهنا أيضًا هذه النوعية أثناء محاولات إستخراج أوراق الطلبة من الجامعات بأوكرانيا، لذلك قمنا بتعيين محامي قانوني للعمل على ذلك ليكون الوصلة المباشرة بين الطلبة وبين الجامعات وذلك لحماية الطلبة من هؤلاء السماسرة ودفع مبالغ باهظة استغلال للوضع .

90 % من الجامعات تم استخراج أوراق الطلبة منها وتم توثيقها من الخارجية والسفارة

وأكد رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، أن 90% من الجامعات تم استخراج أوراق الطلبة منها، وتم توثيقها من الخارجية والسفارة وإرسال الأوراق بالمبالغ التي تم دفعها قانونيًا لهم.



وتابع علي فاروق: " هناك جامعات لم يتم استخراج أوراق الطلاب منها محتاجين ضغط على الجامعات عشان نسرع في استلام الأوراق، لأن الجامعات تستغل ده وتلزم الطالب بدفع مصاريف باهظة نتيجة دخول سنة دراسية جديدة عليه وهذا غير قانوني لأن بالفعل السفارة أخطرت الجامعات بضرورة سحب الأوراق.

تعيين محامي قانوني لتخليص أوراق الطلبة بأوكرانيا لحمايتهم من السماسرة



وتحدث علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، عن أزمة مافيا التعليم والسماسرة في أوكرانيا والتي كانت تستغل الوضع على حساب أموال الطلاب، وهم كل آمالهم إيجاد أوراقهم الثبوتية لاستكمال دراستهم ببلدهم وإنقاذ مستقبلهم التعليمي.



وأكد فاروق، أن السفارة المصرية والخارجية قامت بقفل الأبواب على هؤلاء المافيا والسماسرة، وبالتنسيق معنا ومع الجامعات تم إستخراج عدد كبير من تلك الأوراق، حوالي 90% من الاوراق تم توثيقها واستخراجها، كما يوجد جروب لكل جامعة ومسجل باسمها يتواجد به مسؤولين من الخارجية والهجرة لكي تكون الامور واضحة امام الجميع وتسير بمنتهى الشفافية، وهناك بعض الجامعات التي نجد صعوبة في التعامل معها لاستخراج الاوراق نظرا لوجود الفساد بها واستغلال الوضع لتحقيق مكاسب باهظة تصل لملايين الدولارات.

علي فاروق يطالب مصر بوسيلة ضغط على جامعات أوكرانيا لإنهاء أوراق الطلاب



وأوضح علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، مطالب الجالية المصرية من الدولة المصرية في تلك الفترة، وهى إيجاد وسيلة قوية للضغط على الجامعات ليتم تسليم الأوراق المتبقية للطلاب المصريين ليستكملوا دراستهم بمصر، نظرا للمبالغ الباهظة التي تطلبها عدد من الجامعات لاستكمالها.



وأضاف علي فاروق، " نطالب وزارتا الخارجية والهجرة والسفارة المصرية بالضغط على تلك الجامعات لكي يتم إنهاء الأزمة بالكامل وإنقاذ مستقبل طلابنا الدراسي".

وأشار " فاروق" إلى مطلب هام لأبناء وطلاب مصر بالخارج وهو تسوية موقفهم التجنيدي بمصر، وبالفعل تم تنفيذ هذا المطلب قبل أيام فضلا عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بهذه العملية، شاكرا وزارة الهجرة والمسؤولين بمصر لسماع صوت المصري بالخارج وتنفيذ رغباته.

وبسؤاله حول أزمة القمح التي يواجهها العالم، قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في اوكرانيا، إن أوكرانيا تُعتبر رابع أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، ونتيجة للحرب الروسية الأوكرانية هناك كميات كبيرة من القمح معدة للتصدير الا انها عالقة في الدولة، نظرا للحصار الذي تفرضه روسيا على تلك الموانئ، مما تسبب بارتفاع أسعار السلع الغذائية و بحدوث نقص في بعض الدول وبالتالي حدوث الأزمة.



وأضاف علي فاروق، " الموضوع سياسي بحت كل شيء هناك متوفر اوكرانيا دولة زراعية غنية وطبيعتها مهيأة لذلك بشكل مذهل، ونتمنى وجود تفاوض أو تعاقد من الدولة المصرية مع الروس لفتح ممرات يتم من خلالها نقل تلك الحبوب الى مصر فيما يسمى باتفاقية الحبوب".



وتمنى رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، استقرار الأوضاع وعودة الحياة والعمل والتجارة مرة اخرى بالبلاد، فهناك الكثير من الأضرار التي لحقت برجال الاعمال والتجار بسبب تلك الحرب والحصار على البضائع والمبالغ الباهظة لخروجها.

وتابع: " بعد أنباء فتح مطار في اوكرانيا مع الدولة البولندية على الحدود، نتمنى ونناشد أن يكون هناك خط طيران مباشر مصري الى هناك، نظرا للصعوبة التي نمر بها أثناء السفر".

رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا يؤكد: مصر دولة قوية وكلمتها مسموعة عالميًا



وأكد فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، على قوة الدولة المصرية بين دولة العالم، خاصة بعد الأزمات التي مر بها العالم الفترة الماضية، وأثبتت مصر كلمتها وحضورها أمام الجميع.



وأضاف، علي فاروق، نحن كمصريين بالخارج خاصة ممن تعرضوا لأزمة كورونا أو حرب روسيا وأوكرانيا وحتى السودان، جميعنا رأينا قوة الدولة واحترام الدول لها وسماع كلمتها، قائلا: " شيء في غاية السعادة لما تلاقي كلمة دولتك مسموعة ومجابة، واعتدنا أن مصر لا تترك ابنائها تحت أي ظرف وتضع كرامتنا فوق اي اعتبارات، وجميعنا نفخر بوطننا وبقوته".



أوكرانيا إلى أين.. مصير مجهول وجميع الآراء ما هي إلا اجتهادات





وكشف علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، عن الوضع في الدولة والمتوقع حدوثه الفترة القادمة في الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: "مستقبل غير واضح المعالم وجميع الآراء اجتهادات فقط".

وأضاف رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: "لا ندري بما سيتم الفترة القادمة في الدولة وهل سيتم صلح ووقف اطلاق النار ام لا، وكل الآراء الموجودة على الساحة ما هى الا اجتهادات".



كما كشف علي فاروق، عن السبب الرئيسي لاندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلا: "دخول ووصول أوكرانيا لحلف الناتو وده مرفوض من الروس خوفا على مصالحهم، و دي كانت الشرارة لاندلاع هذه الحرب".

ولفت " فاروق"، أن الجيش الأوكراني يعد من اقوى الجيوش باوروبا، وصموده أمام الحرب الشرسة القائمة رغم ضعف إمكانياته أقوى دليل.



كما نوه إلى العلاقة القوية بين مصر وروسيا، خاصة بعد الفترة الماضية بسبب علاقات وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كسب صداقة وثقة جميع الدول.

وعما يدور في الشارع وعقل الشعب الأوكراني الآن بعد الحرب، قال رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا،: " الأوكران لديهم امل في تغيير الاوضاع وعودتها لسابق عهدها".

وأكد فاروق، على تواضع واحترام تعامل الشعب الأوكراني مع جميع الأجانب المقيمين بدولتهم، قائلا: " الأوكران شعب متواضع وعشري لأبعد الحدود احنا كمصريين هناك مكناش في عنصرية أو تفرقة أو إننا في غربة، بالعكس كانك في بلدك الدولة والناس جميلة هناك بشكل غير طبيعي".

كما نوه بالعلاقة القوية بين مصر وروسيا، خاصة بعد الفترة الماضية بسبب علاقات وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كسب صداقة وثقة جميع الدول .



وفي نهاية حديثه، توجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على سلامه أبنائه بالخارج، وأيضا لكل المسؤولين بمصر ولوزارتا الخارجية والهجرة والسفارات المصرية، والسفير المصري بأوكرانيا على جهودهم الكبيرة لحل أزمة الطلاب والمصريين العالقين في حرب روسيا وأوكرانيا".



كما تقدم بالشكر للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، على جهودها وتواصلها الدائم واليومي مع المسؤولين والطلاب بأوكرانيا واطمئنانهم وعودتهم لوطنهم بسلام، قائلا: "كانت حريصة في الاطمئنان على الجميع لذلك كانت تعقد لقاءات عبر زووم لتحذيرهم واطمئنان الأسر على أبنائهم حتى انتهاء الأزمة وإجلاء جميع من هناك".

5867a6ba-6bf9-459b-b8c3-a4d1ac1ee90e

80f7965c-df8b-409c-ad06-ad62353eb6fa

6d8a734d-ddd6-42a9-b436-eb3a5c2f53bc

9424b7f9-36cb-4bd9-893c-c31e2291a819

0fd5f7e9-72e7-432b-8d62-221e08f5f94b

a13aa3fb-aff5-4d17-bb7a-6a1b0d3ecb40

888dc0a7-b7ad-4eba-872d-1ff1c2809988

571ecd94-539c-4b1a-957e-42aa7acdeb9f

49bffbbe-62c8-4161-9013-bf215d6a4a1d