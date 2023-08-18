الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد وألميريا والقناة الناقلة

يلتقي فريق الكرة الاول بنادى ريال مدريد مع نظيره ألميريا، بالجولة الثانية التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات الليجا الإسبانية للموسم الحالى 2023 ـ 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

وتقرر انطلاق صافرة مباراة ريال مدريد وألميريا مساء غدا السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، على ملعب ألعاب البحر المتوسط فى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا

وتذاع مباراة ريال مدريد ونظيره ألميريا على شبكة قنوات بى ان سبورت، الناقل الحصري للبطولة، وتبث المواجهة عبر شاشتها بى ان سبورت 1.

و ضمت قائمة ريال مدريد لمباراة ألميريا في الدوري الإسباني..



في حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.

في خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فازكيز، فران جارثيا، روديجر.

في خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، نيكو باث.

في الهجوم: فيني جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.



قائمة ريال مدريد