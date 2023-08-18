مرعي البريمو يجمع أكثر من 12 مليون جنيه

جمع فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدى والفنانة غادة عادل، أمس الخميس، إيرادات بلغت 314 ألف جنيه في شباك التذاكر، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن أكثر من 12 مليون جنية، في دور العرض السينمائية المختلفة.

مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، غادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

شخصية محمد هنيدي

ويجسد فيه شخصية مرعي البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ، وتعد الأدوار الصعيدية من الأدوار المحببة لهنيدى فى السينما إذ قدمها فى أكثر من فيلم وحقق بها نجاحات كبيرة.

ويشهد العمل التعاون الثالث الذى يجمع النجمين، إذ بدأ التعاون بينهما من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.

وكان احتفل الفنان محمد هنيدي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “مرعي البريمو”، وذلك بإحدى السينمات على طريق العين السخنة.

وقدم محمد هنيدي خلال العرض الخاص، أغنية مع فرقة شاروموز، الأغنية الدعائية للعمل، كما سيتم توزيع بطيخ على الحضور.

وطرح شارموفرز، أغنيتهم الجديدة مع النجم محمد هنيدي بعنوان "طبطبلي"، وهى الأغنية التي يتم تقديمها ضمن أحداث فيلم هنيدي الجديد “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدي وغادة عادل الذى سيتم طرحه الأسبوع المقبل لينافس في موسم الصيف.

ويعود المخرج سعيد حامد للسينما مرة أخرى، بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس"، وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدي الذى قدم معه عدة أعمال سينمائية ومسرحية حققت نجاحاً كبيراً، منها فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية ومسرحية الابندا وفوازير أبيض وأسود تانى وفيلم همام في أمستردام وفيلم جاءنا البيان التالى وفيلم صاحب صاحبه وفيلم يا أنا يا خالتى.

ويستعد الفنان محمد هنيدي، لطرح جزء جديد من مسلسل “أرض النفاق”، الذي عُرض لأول مرة في 2018، بالموسم الرمضاني، ولكنه لم يكشف تفاصيل العمل إذا كان في الموسم الرمضاني أم خارجه.

ونشر محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة جمعته بصُناع المسلسل، وعلق عليها قائلًا: “الساعة اتناشر بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت عشان جايين نقولكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبًا.. التورتة فوتوشوب”.

مسلسل أرض النفاق

مسلسل أرض النفاق عرض للمرة الأولى في موسم رمضان 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا بسبب قصة العمل، التي بُنيت على حياة محمد هنيدي الذي يسعى لتطوير شخصيته والوصول بها إلى أفضل إصدار في وجهة نظره، كي يأخذ كل حقوقه الدُنياوية.

وقدم محمد هنيدي خلال المسلسل، مجموعة شخصيات منها البخيل، الكريم، القوي، المُنافق، الصريح، الغني، ذو السُلطة، وغيرهم من الشخصيات التي جعلت المسلسل يحقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل أرض النفاق

مسلسل «أرض النفاق» ضم محمد هنيدي وهنا شيحة، دلال عبدالعزيز، حيث قدمت دلال في المسلسل دور والدة هنا شيحة، وهي زوجة هنيدي ضمن الأحداث، ومن المتوقع أن يقدم هنيدي هذا الجزء بدونها.