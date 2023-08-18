فصل الإضاءة عن لافتات بعض المحلات التجارية بشوارع وميادين القوصية

قام قسم الإنارة والإعلانات والاشغالات بمدينة القوصية بقيادة ناصر يحى بخطوة مهمة لترشيد الطاقة، وتمثلت هذه الخطوة في فصل الكهرباء عن لافتات بعض المحلات التجارية في المدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمد عزت.

جاء قرار فصل التيار الكهربائي عن اللافتات في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها المنطقة، حيث يعاني قطاع الكهرباء من تحمل الأعباء الزائدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل شديد. ومن المعروف أن استخدام لوحات الإعلانات المضيئة يستهلك كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، مما يسهم في إضافة ضغط إضافي على شبكة الكهرباء.

أكد رئيس مركز ومدينة القوصية أن الخطوة التي اتخذها قسم الإنارة تأتي في إطار التعاون المشترك مع إدارة الاشغالات بالمجلس. وقد تم فصل التيار الكهربائي عن لوحات الإعلانية المضيئة في عدة مناطق بالقوصية، بما في ذلك شارع المركز وشارع الجلاء. و أكد أنه جارٍ استكمال أعمال فصل الكهرباء عن باقي لوحات الإعلانات والمحلات التجارية في المدينة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومة مصر لتحقيق الترشيد في استخدام الطاقة، وذلك بهدف تقليل الأعباء على قطاع الكهرباء وتحسين الكفاءة الطاقوية. وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في توفير كميات كبيرة من الكهرباء، كما ستعزز السلامة والكفاءة في استخدام الطاقة.

من جانبه، أشاد المواطنون وأصحاب المحلات التجارية بتلك الخطوة، حيث أعربوا عن فهمهم للأوضاع الحالية وضرورة تحمل المسؤولية المجتمعية. كما أشاروا إلى أنهم على استعداد للتعاون مع الجهود التي تبذلها الحكومة للتغلب على الأزمة الحالية وتحقيق التوازن في شبكة الكهرباء.

في النهاية، يأمل المسؤولون في أن تكون هذه الخطوة هي البداية لسلسلة من الإجراءات التي ستساهم في ترشيد استخدام الطاقة وتحسين الكفاءة الطاقوية في المدينة. ومن المتوقع أن تتبع الجهات المختصة سياسات جديدة لتشجيع المواطنين والمؤسسات على تقديم مبادرات فردية وجماعية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.