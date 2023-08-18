حملة لمتابعة ضبط الأسواق وجشع التجار في صدفا

تمت حملة تفتيشية بالتعاون بين عدة جهات حكومية في محافظة أسيوط، وذلك بهدف مراقبة الأسواق ومحاسبة التجار الجشعين، في إطار حماية المستهلك وضمان حقوق المواطنين.

شاركت في هذه الحملة جهات حكومية مختلفة منها هيئة حماية المستهلك بأسيوط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، وإدارة التموين والصحة والإشغالات. تمت هذه الحملة بالتنسيق بين هذه الجهات المختلفة بهدف زيادة الجهود لمتابعة ضبط الأسواق وتوفير بيئة تجارية عادلة للمستهلكين.

تركزت الحملة على مراقبة سلوك التجار وضبط أي مخالفات. وفي نتيجة هذه الحملة الرقابية، تم تحرير عدد 20 محضرًا ضد تجار مختلفين بسبب عدة انتهاكات ومخالفات، بما في ذلك زيادة الأسعار بشكل غير مبرر وترويج سلع فاسدة واحتكار بعض السلع الأساسية.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين. تشمل هذه الإجراءات تطبيق الغرامات المالية المنصوص عليها في قوانين حماية المستهلك، بالإضافة إلى التحفظ على البضائع المخالفة وإحالة القضايا إلى النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة للحد من جشع التجار ومكافحة أي أعمال احتيال أو استغلال للمستهلكين. فحماية المواطن وضمان سلامته ورفاهيته هو من أهم أولويات السلطات المختصة.

على جانب آخر، فإن مثل هذه الحملات تعزز الوعي والثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين، وتدفعهم لتوخي الحذر والبحث عن المنتجات ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة.

من المتوقع أن تستمر هذه الجهود والحملات المشتركة لضبط الأسواق ومكافحة جشع التجار في جميع أنحاء المحافظة، بهدف خلق بيئة تجارية نزيهة وعادلة للمستهلكين. ويجب أن يكون هذا النوع من التحركات الحكومية مستمرًا وتفاعليًا لتحقيق العدالة التجارية وحماية حقوق المستهلك.

محلية صدفا: متابعة ضبط الأسواق وجشع التجار لحماية المستهلك

محلية صدفا: متابعة ضبط الأسواق وجشع التجار لحماية المستهلك

محلية صدفا: متابعة ضبط الأسواق وجشع التجار لحماية المستهلك

محلية صدفا: متابعة ضبط الأسواق وجشع التجار لحماية المستهلك