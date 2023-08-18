صدور قرار بدء تشغيل أول مدرسة رسمية دولية بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صدور قرار من الإدارة العامة للمدارس الحكومية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ببدء تشغيل المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد (IPS) خلال العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وأكد الزملوط أن القرار يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز وتنمية المحافظة الحدودية وتوفير خدمات تعليمية متميزة لأبنائها، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب وأبناء الجمهورية. كما قدّم الزملوط شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعمها لإنشاء أول مدرسة دولية من هذا النوع في المحافظة.

وستوفر المدرسة الرسمية الدولية في الوادي الجديد فرصة تعليمية متميزة للطلاب، مع تقديم مناهج دولية قائمة على أعلى معايير الجودة والتطوير التربوي. ستوفر المدرسة بيئة تعليمية حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، بهدف تنمية قدرات الطلاب وتوفير فرص كبيرة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

يُعتبر افتتاح المدرسة الرسمية الدولية في الوادي الجديد خطوة هامة لتعزيز البنية التعليمية في المنطقة وتوفير فرص تعليمية متطورة للأبناء، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز التنمية والاستثمار في قطاع التعليم.

تطوير قدرات الطلاب وإعدادهم لمستقبل واعد

وتستمر المدرسة في بذل الجهود لتحقيق رؤيتها في تطوير قدرات الطلاب وإعدادهم لمستقبل واعد. ومن المتوقع أن يتم استقبال الطلاب للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، حيث سيستفيدون من بيئة تعليمية محفزة وبرامج تعليمية شاملة تضمن تطورهم الأكاديمي والشخصي.

تأتي إنشاء المدرسة الرسمية الدولية في الوادي الجديد كنتيجة لجهود رامية ورؤية مستقبلية لتحسين جودة التعليم في المحافظة، وستعزز المدرسة مكانة المحافظة كوجهة تعليمية مهمة في المنطقة.

وبهذا القرار، يُكرّس الزملوط والجهود الحكومية في تعزيز التعليم وتوفير فرص تعليمية متميزة لكافة الطلاب، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتطور المجتم