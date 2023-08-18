اليوم.. إنطلاق الدوري الإماراتي بـ 4 مباريات

تنطل اليوم الجمعة منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم، "دوري ادنوك للمحترفين" لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي من المقرر أن تشهد أربعة مواجهات قوية في اليوم الأول للمسابقة.

ستقام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإماراتي على يومين، 4 لقاءات في اليوم الاول و3 في اليوم الثاني الختامي يوم السبت المقبل بلقاء النصر أمام نادي الجزيرة.

مباريات الجولة الأولى في الدوري الإماراتي

تبدأ مواجهات اليوم في الدوري الإماراتي بمباريات الوحدة أمام فريق البطائح في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت أبوظبي، على ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، وتقام في نفس التوقيت مواجهة اتحاد كلباء أمام نادي الشارقة على ملعب نادي اتحاد كلباء.

وتستكمل مباريات الجولة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي، حيث مواجهة نادي العين أمام بني ياس والتي تجمع الطرفين على ملعب ستاد هزاع بن زايد، وسيكون الختام أيضًا بمواجهة نادي عجمان ضد شباب أهلي دبي، على ملعب راشد بن سعيد.

كان نادي شباب أهلي دبي هو بطل النسخة الماضية من دوي أدنوك للمحترفين، بعدما توج باللقب على حساب نادي العين صاحب المركز الثاني والذي كان يبتعد بـ 3 نقاط فق، وكان فريق الوحدة في المركز الثالث.