نجاة ركاب من حريق التهم حافلة ضخمة (فيديو)

اندلع حريق هائل في حافلة ركاب على طريق الجنرال باز السريع في الأرجنتين وجرى تصويره بواسطة كاميرات الأمن التابعة لشرطة بوينس آيرس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة “العربية” الخميس، اشتعال النيران في حافلة مليئة بالركاب بسبب تسرب الوقود، ما أعاق عبور المركبات الأخرى.

ويرجع سبب الحريق إلى مشكلة كهربائية ميكانيكية، ولم ترد أنباء عن إصابة أي شخص في الحادث.

نصائح للتعامل مع حريق السيارة

السلامة الشخصية: التأكد من سلامتك وسلامة ركاب السيارة قبل أي شيء آخر. تأكد من أنك بعيدًا عن النيران والدخان.

اتصل بالطوارئ: قم بالاتصال بخدمة الطوارئ في بلدك على الفور وأبلغهم عن الحريق وموقعك بدقة. ستحتاج إلى المساعدة المتخصصة لإخماد الحريق.

الابتعاد عن السيارة: قم بإخراج جميع الأشخاص من السيارة وابتعدوا عنها على بعد آمن. تأكد من أنك تتجنب المرور المار على الطريق.

عدم فتح الغطاء: لا تحاول فتح غطاء المحرك أو الاقتراب منه. يمكن أن يؤدي فتح الغطاء إلى زيادة تدفق الهواء والأكسجين إلى الحريق وتصاعد اللهب.

استخدام جهاز الإطفاء: إذا كان لديك جهاز إطفاء صغير وتعرف كيفية استخدامه بأمان، يمكنك محاولة إخماد الحريق. ومع ذلك، يجب أن تكون الأولوية القصوى هي السلامة الشخصية، وإذا كان الحريق ينمو بسرعة أو تشعر بعدم القدرة على السيطرة عليه، فاترك الأمر لفرق الإطفاء المحترفة.

عدم استخدام الماء: في حالة حريق السيارة، يجب تجنب استخدام الماء لإطفاء الحريق. الحريقات الناجمة عن الوقود قد تزداد بسبب الماء، لذا من الأفضل تجنب استخدامه.

الانتظار بعيدًا: بمجرد إجراء الاتصال بالطوارئ والابتعاد عن السيارة، انتظر وصول فرق الإطفاء. لا تحاول العودة إلى السيارة أو التصرف بشكل خطير. دع المحترفين يتولون الأمر.