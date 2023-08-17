كانسيلو “حائر” بين رغبة برشلونة وإغراءات السعودية

يتابع الكثير من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، دوري كرة القدم السعودي للمحترفين الموسم الحالى 2023-2024، فيعد الأكثر إثارة وتشويقًا، نتيجة للصفقات القوية التي أبرمتها الأندية السعودية.

وبحسب ما نشره موقع "ترانسفير ماركت"، أن هناك 139 لاعبًا أجنبيًا محترفًا، انضموا للدوري السعودي، من إجمالي 509 لاعبين في البطولة، بنسبة 27.3 بالمئة حتى الآن، والكل يتساءل وينتظرانتقال المزيد من النجوم العالميين إلى السعودية.

هل ينتقل "كانسيلو" إلى الدوري السعودي أم يحسمها البارسا ؟

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "ذا أتلتيك"، البريطانية عن عدم تلقي مانشستر سيتي أي اتصال رسمي من برشلونة أو وكيل أعمال جواو كانسيلو، خورخي مينديز حتى الآن.

وفى السياق هذا، تردت أنباء صحفية سعودية عن رغبة عدد كبير من أندية دوري روشن لضم البرتغالي جواو كانسيلو لاعب نادي مانشستر سيتي، بعد تصميم ناديه على بيعه بشكل نهائي.