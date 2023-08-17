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الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

طريقة التقديم على وظيفة جندي بقطاع الأمن العام والسجون بالسعوية

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية

بحث الكثيرون عن وظائف الأمن العام العسكرية بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة (جندي) بقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام والسجون).

وأعلنت الإدارة موعد التقديم على وظائفها العسكرية والتي تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 صفر 1445هـ/ 19 أغسطس 2023م، وتستمر في استقبال طلبات التوظيف حتى يوم الخميس الموافق 8 صفر 1445هـ/ 24 أغسطس 2023م.

شروط للتقديم على وظائف قطاعات وزارة الداخلية

وكانت الإدارة وضعت شروط للتقديم على وظائف قطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام والسجون) منها:

  • أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
  • أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  • أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة.
  • ألا يكون المتقدم محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  • ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
  • أن يتناسب وزن المتقدم مع طوله حسب اللائحة الطبية.
  • ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
  • اجتياز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
  • بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم والتصديق عليها.

ونبهت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بضرورة دخول المتقدم على منصة (مؤهل) بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي، بالإضافة إلى ضرورة تعبئة الحقول بمنتهي الدقة، محذرة من استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

فيما يكون التقديم بشكل إلكتروني عبر أبشر للتوظيف، على أن يتم تفعيل رابط التوظيف في الموعد المعلن عنه للتقديم. 