"الثقافة الصحية" تواصل جهودها في التوعية بأمراض الصيف بقنا

تواصل الفرق الثقافة الصحية التابعة لمديرية الصحة بقنا، اليوم الخميس، جهود التثقيفية في جميع قري ونجوع المحافظة نحو التوعية والإستفادة بخدمات المبادرة والتوجه إلي منافذ تقديم تلك الخدمات، وذلك إستمرارا للمبادرة الرئاسية 10 يوم صحة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والتي تهدف إلي تقديم الخدمات الطبية المتعددة والمكثفة للمواطنين.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا أن جهود التثقيف إمتدت نحو توعية السيدات لمبادرة سرطان الثدي وكيفية الكشف المبكر عنه، بالإضافة لتوعية السيدات بضرورة تنظيم الأسرة والأنواع المختلفة من وسائل منع الحمل.

والتوعية والإرشاد بضرورة الإستفادة من مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والإعتلال الكلوي.

وأضاف تاوضروس أن توعية المواطنين إمتدت للمقبلين علي الزواج بضرورة توقيع الكشف والتحاليل للإطمئنان علي خلو الراغبين في الزواج من الأمراض الوراثية التي قد تنتقل إلي الجنين.

وأشارت الدكتورة ريم برغوت مدير إدارة الثقافة الصحية بالمديرية أن التوعية للمواطنين إمتدت نحو التوعية عن أمراض الصيف نظراً للإرتفاع في درجات الحرارة و التي تعد بيئة مناسبة لبعض الطفيليات المسببة للأمراض، بالإضافة لتنويه عنها وكذلك الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأضرارها وطرق الوقايه منها والعمل علي توجيه المواطنين الغى الوحدات الصحية والقوافل العلاجيه في حالة الشعور بأي أعراض للكشف وصرف العلاج المجاني.