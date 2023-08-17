وكيل صحة الشرقية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى منيا القمح

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية استهدفت المرور المفاجئ على مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، موجهاً بتعزيز عدد الأطباء في بعض التخصصات الطبية بالاستقبال، مع التأكيد على أهمية سرعة التعامل مع الحالات المرضية بالقسم، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، وتم التأكيد على استكمال كافة الأطباء للنوبتجية والسهر المحددة لهم وفقاً لقانون المهن الطبية.

كما تفقد وكيل الوزارة، الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، موجهاً بتوفير كميات تكفي لمتوسط تردد ٢ يوم عمل، كما تفقد قسم داخلي طوارئ، والذي تم استحداثه خلال الفترة الماضية، والأقسام الداخلية، وقسم الحضانات، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وقام بمناظرة سجل الأعطال بقسم الحضانات، موجهاً بسرعة الإنتهاء من إجراءات صيانة ٢ جهاز تنفس صناعي من اجمالي ٧ أجهزة.

وناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفى مقترح تطوير قسم النساء والأقسام الداخلية، ونقل بعض المخازن لمكان آخر، موجهاً بإرسال لجنة من المديرية لوضع تصور شامل لأعمال التطوير بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، بالتنسيق مع إدارة المستشفى، والعرض على وكيل الوزارة.

كما تفقد مسعود وحدة الأشعة العادية والتليفزيونية والمقطعية، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، وبلغ متوسط التردد على المقطعية ٢٠ حالة اقتصادي ومجاني، وأكد وكيل وزارة الصحة أهمية الصيانة الدورية للأجهزة، وإتباع معايير الجودة، وإجراء الفحوصات وفقاً لاحتياجات المرضى الفعلية، وأطمأن على انتظام العمل ببنك الدم التجميعي، وتم التأكد من توافر كافة أصناف الدم المختلفة ومشتقاته.