عاجل
قائد فرقة BTS يسيء للإسلام.. محبوه يحرقون صوره ويطالبونه بالاعتذار
الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

«أشرف» يطلب المساعدة

بوابة الوفد الإلكترونية

مريض بانزلاق غضروفى متعدد المستويات وخشونة بالفقرات القطنية وليس لى أى مصدر رزق ثابت ولا حتى مساعدات من أى جهة فى الدولة حتى الحصول على معاش التكافل والكرامة المخصص للمواطنين الفقراء حاولت كثيرا التقدم للحصول عليه وللأسف لم أجد من يهتم بأمرى.

فعلى الرغم من مرضى ودرجة الألم الكبير الذى يلازمى طوال اليوم أضطر للخروج للبحث على وسيلة تكسب فهناك زوجة وبنتان وولد والأمر لم يقتصر على ذلك بل أقوم بتربية أولاد شقيق زوجتى الذين يعيشون معى أيضا.

لذلك أستغيث بالسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وفضيلة شيخ الأزهر مساعدتى بمعاش شهرى وإعانة شهرية من بيت الزكاة والصدقات رحمة بظروفى.

 

أشرف محمد بيومى الروبى

8 حارة النصارى سوق السلاح - الدرب الأحمر - القاهرة

26701010106491

تليفون: 01148456545