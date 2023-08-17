«أشرف» يطلب المساعدة

مريض بانزلاق غضروفى متعدد المستويات وخشونة بالفقرات القطنية وليس لى أى مصدر رزق ثابت ولا حتى مساعدات من أى جهة فى الدولة حتى الحصول على معاش التكافل والكرامة المخصص للمواطنين الفقراء حاولت كثيرا التقدم للحصول عليه وللأسف لم أجد من يهتم بأمرى.

فعلى الرغم من مرضى ودرجة الألم الكبير الذى يلازمى طوال اليوم أضطر للخروج للبحث على وسيلة تكسب فهناك زوجة وبنتان وولد والأمر لم يقتصر على ذلك بل أقوم بتربية أولاد شقيق زوجتى الذين يعيشون معى أيضا.

لذلك أستغيث بالسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وفضيلة شيخ الأزهر مساعدتى بمعاش شهرى وإعانة شهرية من بيت الزكاة والصدقات رحمة بظروفى.

أشرف محمد بيومى الروبى

8 حارة النصارى سوق السلاح - الدرب الأحمر - القاهرة

26701010106491

تليفون: 01148456545