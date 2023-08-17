أهالي الإسماعيلية يروجون لمهرجان المانجو على مواقع التواصل الاجتماعي

أطفال يرتدون ملابس صفراء بلون المانجو، ينشرون صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي وسيدات وشباب ينشرون صور لمعالم المدينة السياحية وتاريخها على صفحات الفيس بوك المعنية بالترويج للسياحة.

قبل ساعات من انطلاق مهرجان المانجو بالاسماعيليه في نسخته الثانية والمنتظر انطلاقه في الخامسة من عصر غدا الجمعة ويستمر حتى مساء السبت.



مهرجان شعبي يشارك فيه اهالي الاسماعيلية مع الجهات التنفيذية كلا في محرابه للترويج للمدينة الصفراء كما يحلو لاهلها بتلقيبها ."مانجاوي اسمعلاوي ساحلي"..مظاهرة الكترونية وفاعليات بالجملة تهدف للترويج السياحي لمحافظة الاسماعيلية والترويج لمنتجاتها الزراعية وخاصة محصول المانجو الذي يحظى بشهرة عالمية .



لافتتات المهرجان في الشوارع ...هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي ...تروج للمهرجان وتدعوا المواطنين من محافظات مصر المختلفة لزيارة الاسماعيلية والاستمتاع بقضاء يوم على شاطيء قناة السويس وتناول السمك والمانجو .

وتحت شعار "عيش_المهرجان، جمهورية_المانجة، منجاوي_ساحلي اطلقت صفحة Traveller Experience، وهي احد اهم الصفحات المتخصصة في الترويج السياحي .اطلقت الصفحة مبادرة للترويج لمهرجان المانجو وانتشرت على الصفحة والتي تحظى بمشاهدة ومتابعة من ملايين المصريين عشرات المنشورات عن الاسماعيلية وشهرتها باسماك القناة وانواع المانجو المختلفة ولاقت المنشورات اعجابا وتعليقات ايجابية من الالف المتابعين.

ونشرت عايدة كيلاني مدرس بجامعة قناة السويس صورا لمدينة الاسماعيليه أبرزت فيها الحدائق العامة ومبنى ارشاد السفن بقناة السويس وسردت معلومات تاريخية عن المدينة وارتباط أهلها بتاريخها .

ونشر احمد جابر مهندس من الاسماعيليه ومقيم خارج البلاد صورا على صفحات سياحية على مواقع التواصل الاجتماعي دون معها عشقه للمدينة التي تحمل طابع خاص وتاريخ متفرد .

برنامج الاحتفالات

ويقول اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية " ان انطلاق المهرجان تبدأ في تمام الخامسة من عصر الجمعة ١٨ أغسطس من أمام مبني محافظة الإسماعيلية بشارع محمد علي حيث تنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية و الاستعراضية و الفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية و مجموعات الدراجات الهوائية و مجموعات الاسكيت و الفنانين والمشاهير حضروا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الاسماعيلية بشكل خاص.وتستمر لمدة ساعة يعقبها اقامة الاحتفالات الغنائية و الاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بمنطقة نمرة 6 المتاخمة لقناة السويس وذلك بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري و تنتهي في تمام الساعه ١٢ صباحاً



وأكد بشارة، أن جميع احتفالات المهرجان والكرنفال و المنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا عدا الملتقى التصديري يقتصر دخوله علي الرعاه و الوفود الدبلوماسية و السياسية و التجار و الشركات و المجالس التصديرية و المصدرين كما يوجد منافذ بيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث.

واشار ان المنطقة المفتوحة متوفر بها جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية و مناطق بيع المأكولات و المشروبات المياه ودورات مياه .















