اتهامات للفنان محمد رمضان بسرقة أغنية.. تفاصيل

تقدم الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، بدعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان يتهمه فيها بسرقة قصيدة غنائية غناها وصورها ضمن أحداث فيلم “هارلي”، واذاعها منفصله في كافة وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وعلى صفحاته الرسمية خلال الأيام الماضية.

وقال الغيطي أنه كتبها ونشرها في ديوان له بعنوان “رباعيات الغيطي” صادر من الهيئة المصرية العامة للكتاب منذ ٢٠١٦.

ونشر نفس القصيدة على صفحته بالفيس بوك والتي مطلعها (اياك تموت وانت حي..اياك تموت وانت واقف.. الموت لوحده جي جي لو بص لعينيك وانت خايف)، وقد ضم المحامي ميشيل حليم المستندات اللازمة التي تثبت حق الملكية الفكرية للغيطي وأن محمد رمضان سرق حقه المادي والأدبي ونشره في واقعة سطو وسرقة دامغين.

و صرح الغيطي بأنه سيطالب بتعويض عشرة ملايين جنيه عن هذا الضرر الفني وأنه سيتبرع بأي مبالغ تحكم بها المحكمة لمستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال.

وقال ميشيل حليم المحامي بالنقض، انه قد انذر الفنان محمد رمضان بوقف إذاعة الأغنية المشار اليها، لسرقه كلمتها من وكيله المؤلف محمد الغيطي، حتي لايكون له حجة بإنتفاء علمه، وحتي لايكون هناك مجالا بإلقاء الاتهام علي الغير، محاولا الدفع بإنتفاء ركني العلم والإرادة وهما القصد الجنائي في جريمتي انتهاك حقوق النشر وسرقه حق المؤلف طبقا لقانون حماية الملكية الفكريه رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

أضاف ميشيل حليم أن المادو ٢٥ من قانون ١٧٥ لسنه ٢٠١٨ بشان جرائم الحاسب الالي عاقبت كل من انشاء موقع اكتروني بقصد ارتكاب او تسهيل جريمة بالحبس عامين وغرامه لاتقل عن مائة الف جنيها مصريا الامر الذي من شآنه غلق قناة اليوتيوب الخاصه بالفنان محمد رمضان لاسآة استخدامها في تسهيل ونشر كلمات مسروقه من مؤلفات الكاتب محمد الغيطي اضافه لعقوبه التعدي علي حقوق الملكيه الفكريه وان الجرائم سالفة البيان ترتبط وبعضها اتربطا يقبل التجزئه اي ستكون العقوبه عن كل فعل يشكل جرم منفصلا بذاته عن الاخر.