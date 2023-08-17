ساكى عن العرض السعودي لـ مانشينى" المال سينهى على كرة القدم"

تحدث الإيطالي أريجو ساكي مدرب منتخب إيطاليا السابق، عن العرض السعودي للتعاقد مع روبرتو مانشيني ورحيله من تدريب منتخب إيطاليا خلال الأيام الماضية، قبل عدة أشهر من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

مانشيني

وأعلن روبرتو مانشيني خلال الأيام الأخيرة الماضية رحيله بشكل رسمي عن تدريب منتخب إيطاليا قبل إستكمال مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وترددت أنباء قوية بعد رحيله عن تدريب الأزوري بتولي تدريب منتخب السعودية خلفًا لفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل عن الأخضر بعد كأس العالم 2022.

وعلق ساكي في تصريحات لشبكة "ميدياست"الإيطالية: "مانشيني قدم بطولة أوروبية ممتازة ثم لم تسر الأمور على ما يرام، ما حدث (الاستقالة المفاجئة) ليست أمرا أخلاقيا".

وتابع تصريحاته: "من الصعب التحدث عن ذلك، من الواضح أنه لم يعد هناك تبادل للأفكار مع الاتحاد وإذا استمرت كرة القدم في البحث عن المال فقط، فهذه هي النهاية".

أريجو ساكي

في سياق متصل فجرت تقارير إيطالية مفاجآة من العيار الثقيل عندما كشفت عن محاولات سعودية لإقناع الإتحاد الأوروبي “يويفا” بإمكانية مشاركة بطل دوري روشن في منافسات دوري ابطال أوروبا.

وأكدت صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية أن السعودية تجري مفاوضات في الوقت الحالي مع “يويفا” حول إمكانية الحصول على بطاقة تؤهل بطل الدوري السعودي “ دوري روشن” في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن السعودية تحاول الحصول على حق التواجد في المسابقة الأكبر للاندية حول العالم في ظل النظام الجديد الذي يسمح بمشاركة 36 فريقاً بدلاً من 32 فريق كما هو متبع في النظام الحالي للبطولة.

وأصبح الدوري السعودي محط انظار الكثيرين من عشاق كرة القدم حول العالم في ظل الطفرة الت يشهدها من خلال ضم كوكبة من نجوم الصف الأول في العالم مثل كريستيانو رونالدو ورياض محرز ونيمار وساديو ماني وغيرهم.

وسيشهد النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا خوض كل فريق ثماني مباريات بواقع أربعة في أرضه ومثلهم خارج الديار بدلا من ستة سابقا، وستتأهل الفرق الثمانية الأولى لمرحلة خروج المغلوب بينما تتنافس الفرق التي تحتل المركز التاسع لـ24 في مباريات ذهاب وإياب والمنتصر يتأهل لدور الـ16.

ونجح الدوري السعودي مؤخّرًا في استقطاب نجوم بارزين في كرة القدم العالمية، أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرّات إلى النصر، وحامل جائزة الكرة الذهبية 2022 الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد، والبرازيلي نيمار جونيور للهلال، بالإضافة إلي الجزائري رياض محرز والفرنسي نجولو كانتي والسنغالي ساديو ماني.