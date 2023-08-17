الأنبا مكاريوس يترأس اجتماع الأقباط في المنيا.. الليلة

بالتزامن مع نهضة العذراء

يترأس نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، اليوم الخميس، فعاليات الاجتماع العام بالتزامن مع برنامج نهضة صوم العذراء مريم بمقر المطرانية كنيسة الأنبا أنطونيوس، بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



من المقرر أن تناول كاهن الكنيسة القبطية موضوع العظة لهذا اللقاء حول مبادئ الكتاب المقدس والتعاليم الروحية الخاصة بفترة الصوم.



كان أسقف الاقباط في المنيا ترأس الاجتماع العام الأسبوع الماضي بمقر المطرانية بعنوان: "الواقفون على الباب"، وتخلل اللقاء إقامة مراسم القداس وتكريم دفعة جديدة من كورس إطلاقا للمسببين: "للتعامل مع السلوكيات الإدمانية".



تواصل الكنائس هذه اللقاءات التي تأتي ضمن فعاليات ثاني فترات "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين 7 أغسطس الجاري، ويستغرق 15 يومًا متضمنة إقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية بإقامة عيد روحي للعذراء.



يعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور، التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.



وضح نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، مكانة هذا الصوم لدى الجميع باعتباره أحد أركان العبادة مع الله مثل الصلاة والتسبحة، ويفسر السبب العقائدي وراء التسمية بالعذراء من أجل التفريق بين الأصوام خلال العام، أما عن الأسباب التاريخة وراء صوم الكنيسة بـ"صوم العذراء" يرجع إلى واقعة روحية بطلها القديس توما الرسول.



يعود الصوم تاريخيًا حسب ما ورد في الكتب الكنسية أنه يعود إلى زمن الآباء الرسل، حين عاد توما الرسول من مهمة نشر المسيحية بالهند، وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه أنها قد رحلت، فطلب أن يرى أين دفنت، وحين ذهب إلى القبرليمجدوا جسدها، فطمأن الجميع وأخبرهم أنه رأي الجسد صاعدًا، فصاموا في مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسري، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهري للبتول الذي يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطي.