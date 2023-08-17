وكيل تعليم الوادى الجديد يتابع سير اختبارات القبول بمدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، قام المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد بمتابعة سير العمل في اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية.

تأتي هذه الاختبارات في إطار الاستعداد لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب للعام الدراسي الجديد 2023-2025 م. وأكد وكيل التعليم أن عملية التقييم تتم من خلال اللجان المشكلة من وزارة التربية والتعليم وشركة المصرية للاتصالات ، حيث يتم تقييم الطلاب المتقدمين على مستوى المراكز الخمس واختيار العدد المطلوب بما يضمن الشفافية والحياد.

وأشار وكيل التعليم إلى أن يوم الخميس سيتم إجراء الاختبارات لـ 50 طالبًا وطالبة من مركزي الخارجة وباريس، على أن تستكمل الأعمال غدًا الجمعة لعقد اختبارات المتقدمين من مراكز المحافظة المختلفة حسب المجموعات المعلنة.

وبهذه الخطوة، يواصل قطاع التعليم في الوادى الجديد تمهيد الطريق لاستقبال طلاب المدرسة المتميزة للتكنولوجيا التطبيقية، حيث تقدم هذه المدرسة برامج دراسية متطورة في مجال التكنولوجيا الحديثة والتطبيقية، تهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل وتعزيز قدراتهم في هذا المجال.

تعد هذه المبادرة جزءًا من جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير قطاع التعليم وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب في مختلف المجالات. وتأتي أيضًا في إطار توجيهات الحكومة المصرية للارتقاء بجودة التعليم وتحسين تأثيره على المجتمع.

اليوم .. انطلاق اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية

اليوم .. انطلاق اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية