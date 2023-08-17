الأب نشأت نجيب يلقي العظة الروحية في نهضة العذراء بكنيسة رؤساء الملائكة

يلقي الأب نشأت نجيب، كاهن الأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، العظة الروحية ضمن برنامج نهضة صوم العذراء مريم بكنيسة رؤساء الملائكة التابعة لمطرانية الجيزة، بدءًا من الساعة الثامنة مساءً.



يلقي الأب الكاهن العظة الروحية بعنوان "الفرح في حياة العذراء"يتخلل اللقاء اقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، قراءات وتمجيد خاص بالعذراء أم المسيح، ويتضمن العشية والتمجيد 6 ونصف مساءً، وتقديم كورال 7 والنصف مساءً، يليها العظة الروحية.



يأتي اللقاء برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف الجيزة، ويتمضن برنامج النهضة العظة الروحية حول مبادئ الكتاب المقدس والتعاليم الروحية الخاصة بفترة الصوم، ويتضمن القداس الالهي الصباحي، والعشية والعظة.



يُذكر تاريخ صوم العذراء أنه يعود إلى زمن الأباء الرسل حين عاد توما الرسول من مهمة نشر المسيحية بالهند -حسب ماورد في الكتب الكنسية- وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه إنها قدمات، فطلب أن يرى أين دفنت، وحين ذهب إلى القبر ليمجدوا جسدها، فطمئن الجميع وأخبرهم أنه رأي الجسد صاعدًا، فصاموا في مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسري، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهري للبتول الذي يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطي.



يتناول الأقباط في هذه الفترة بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، ولكن هناك البعض يمتنع عن أكل الأسماك، ويمتنع الصائمون عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات النباتية واستخدام الزيت فقط.