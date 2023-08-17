تشكيل الأهلي السعودي المتوقع لمواجهة الخليج.. محرز وماكسيمين يقودان الهجوم

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، حيث يحل فريق الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق الخليج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

تشكيل أهلي جده المتوقع لمواجهة الخليج

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدالباسط هندي ــ روجير إيبانيز – أليوسكي – علي مجرشي

خط الوسط: زياد الجهني ــ رياض بودبوز ــ فرانك كيسييه

خط الهجوم: رياض محرز ــ فهد الرشيدي ــ ألان سانت ماكسيمين

موعد مباراة أهلي جدة والخليج والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة أهلي جدة ونظيره الخليج مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة أهلي جدة والخليج عبر قنوات SSC.

ويبحث فريق الخليج السعودي لمصالحة جماهيره وتعويض خسارته «1-3» أمام الفيحاء في الجولة الأولي، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، فيما يأمل الأهلي في تكرار سيناريو موسم 2015-2016 عندما فاز على مضيفه برباعية نظيفة ضمن الجولة الثانية من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين في شهر أغسطس.

ويأمل فريق أهلي جدة للفوز علي مضيفه الخليج بحثاً عن النقاط الثلاث ومواصلة المشوار نحو صدارة الدوري، التي يتقاسمها مع ستة فرق، لا سيما بعد المستوى المميز الذي ظهر به في الجولة الأولى وانتصاره القوي على الحزم، ويبرز في الفريق الأهلاوي الثلاثي (رياض محرز، وماكسيمان وأندريه كيسي).