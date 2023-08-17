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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"تشارلي" تفتتح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

تشارلي
تشارلي

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أن مسرحية "تشارلي" ستكون عرض افتتاح الدورة الـ30، تأليف دكتور مدحت العدل وإخراج أحمد البوهي الذي سيقوم كذلك بإخراج حفل الافتتاح.

عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، المطرب هاني مصطفى، روان الغاب، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج سي سينما.

 تشكيل اللجنة العليا للقاهرة التجريبي

يتضمن تشكيل اللجنة العليا للقاهرة التجريبي من الدكتور سامح مهران رئيسًا للمهرجان، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقا عاما، الدكتورة دينا أمين مديرًا، والدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.

 

وتقام الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر المقبل.

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