القبض على مستريح العقاقير الطبية بسوهاج

ألقى ضباط قسم شرطة ثانٍ سوهاج، بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، القبض على متهم حاصل على بكالوريوس علوم، في نهاية العقد الرابع من العُمر بالاستيلاء على 7 ملايين و500 ألف جنيه، من 20 شخصًا، وذلك بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة العقاقير الطبية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفِ بوعده.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو "حسام ا م ع- 31 عاما- مندوب دعاية طبية بشركة أدوية، و19 شخصًا آخرين، يقيمون دائرة المحافظة"، يفيد بتضررهم من "أحمد ف ا ح- 38 عامًا- حاصل على بكالوريوس علوم- ويقيم دائرة مركز شرطة أخميم"؛ إثر استيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 7 ملايين و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة العقاقير الطبية من خلال شركة خاصة كائنة بدائرة القسم مقابل حصولهم على أرباح شهرية 8% من قيمة رأس المال إلا أنه لم يفٍ بوعده.

تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين



وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية إلى أصحابها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود الأمنية، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.