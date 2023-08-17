الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 12قيراط و13 سهم على الأراضي الزراعية بمركز المحلة

اعمال الازالة
اعمال الازالة

نجحت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فى إزالة 9 حالات من مخالفات البناء بمركز المحلة تحت إشراف المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة و بالتنسيق مع الجهات الأمنية و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

و تضمنت الأعمال ( إزالة 9 مخالفات بمساحة إجمالية 12 قيراط و 13 سهم ) إزالة سور بالمعتمدية على مساحة 14 سهم و شدة خشبية لدور ثالث علوى بالهياتم بمساحة 14 سهم و مبنى بالبلوك بالبنوان على مساحة 5 سهم و أعمدة حديدية لعمل ملعب خماسى ببشبيش على مساحة 3 قيراط و 10 سهم و سور بالبلوك بطول 35 متر بسامول

وشملت المخالفات إزالة أعمدة حديدية لعمل تاندة بالجابرية بمساحة 10 سهم و سمل خرسانى ( 20 سهم ) و سور من الحديد ( 5 قيراط و 20 سهم ) بالشهيدى و مبنى من البلوك بنمرة البصل بمساحة 18 سهم.

وأكد رئيس المدينة على تواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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IMG_٢٠٢٣٠٨١٧_١١٠٦٤٨