إزالة 12قيراط و13 سهم على الأراضي الزراعية بمركز المحلة

نجحت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فى إزالة 9 حالات من مخالفات البناء بمركز المحلة تحت إشراف المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة و بالتنسيق مع الجهات الأمنية و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

و تضمنت الأعمال ( إزالة 9 مخالفات بمساحة إجمالية 12 قيراط و 13 سهم ) إزالة سور بالمعتمدية على مساحة 14 سهم و شدة خشبية لدور ثالث علوى بالهياتم بمساحة 14 سهم و مبنى بالبلوك بالبنوان على مساحة 5 سهم و أعمدة حديدية لعمل ملعب خماسى ببشبيش على مساحة 3 قيراط و 10 سهم و سور بالبلوك بطول 35 متر بسامول

وشملت المخالفات إزالة أعمدة حديدية لعمل تاندة بالجابرية بمساحة 10 سهم و سمل خرسانى ( 20 سهم ) و سور من الحديد ( 5 قيراط و 20 سهم ) بالشهيدى و مبنى من البلوك بنمرة البصل بمساحة 18 سهم.

وأكد رئيس المدينة على تواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.