مدرب إشبيلية يؤكد رحيل ياسين بونو للدوري السعودي

ترددت الأنباء في الساعات الأخيرة عن إقتراب الحارس المغربي ياسين بونو حارس فريق إشبيلية ومنتخب المغرب من الإنتقال إلي الدوري السعودي عن طريق بوابة الهلال، وذلك خلال فنرة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكشف المدير الفني لفريق إشبيلية حقيقة رحيل بونو إلي الدوري السعودي، وذلك عقب مواجهة إشبيلة ومانشستر سيتي التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات نهائي السوبر الأوروبي.

وصرح مينديليبار المدير الفني لفريق إشبيلية في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عقب مباراة أمس وقال: "فخور بهذه الميدالية (الفضية)، كنا نقوم بالأشياء بشكل جيد لكننا بحجاة للتركيز في اللمسة الأخيرة".

وعند سؤاله علي حقيقة رحيل ياسين بونو حارس الفريق أجاب: "لم يقل وداعًا بعد، ويبدو أنه سيغادر، يبدو أن الأبواب مفتوحة للذهاب إلى الدوري السعودي".

وأختتم تصريحاته: " أخبرت مجلس الإدارة أنه على الأقل يجب أن يتركونا كما نحن، وإذا لم نتمكن من التحسن فنحن سعداء بما لدينا".

يُذكر أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نجح في التتويج ببطولة كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب كارايسكاكيس.

سجل النجم المغربي الدولي يوسف النصري هدف التقدم لفريق إشبيلية في الدقيقة 25 من الشوط الأول، حاول بعدما السيتي إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة لكنه لم يتمكن من الوصول لشباك الفريق الأندلسي.

وفي الدقيقة 63 من عمر المباراة تمكن اللاعب كول بالمر من إدراك هدف التعادل للفريق الإنجليزي من ضربة رأسية ليعيد السيتيزن إلى اللقاء وتعود المباراة إلى نقطة البداية مرة أخرى.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة في أشواطها الأصلية بهدف لكل فريق، لتتجه المواجهة إلى ركلات الترجيح التي حسمت البطولة لصالح السيتي لأول مرة في تاريخه.

خاض فريق مانشستر سيتي المباراة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما خاض إشبيلية المباراة بصفته بطلا للدوري الأوروبي النسخة الأخيرة.

ودخل إشبيلية المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى : ياسين بونو.

الدفاع: خيسوس نافاس - لويك بادي - نيمانيا جوديلي - ماركوس أكونيا.

الوسط : جوان جوردان - إيفان راكيتيتش - لوكاس أوكامبوس.

الهجوم : يوسف النصيري – إيريك لاميلا - أوليفر توريس.