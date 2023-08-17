تعرف علي قرش شواطئ" دهب "

أشار أحمد سليم، “ غواص ” إن السائحين يمارسون رياضة الغوص بالمدينة وخاصة منطقة اللايت هوس، والوضع السياحي بالمدينة مستقر بشكل عام.

مؤكدًا أن السائحين لم يتأثروا بحادث ظهور أحد أسماك القرش بمياه البحر بمنطقة اللايت هوس.

كما أن سمكة القرش التي جرى رصدها بالمنطقة كان طرف زعنفتها أبيض مما يدل على أنها من نوع "أوشينك وايت تيب" المسالم، وهي صغيرة الحجم ولا تشكل أي خطورة للإنسان.

وأن سياحة الغوص تعد أساس السياحة فى منتجعات خليج العقبة بشكل خاص، وهى مصر الدخل الإقتصادي، لكون السائحين يضعوها على قائمة برنامجهم السياحي، ويحرصون على ممارسة الغطس يوميًا، ولم يش