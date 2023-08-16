تنمية الذات وتطوير الأداء والعمل تحت الضغوط النفسية فى دورة بثقافة ديروط

شهد قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد أبوالعيون مجموعة من الرواد دورة تدريبية الأولى من نوعها في "تنمية الذات وتطوير الأداء والعمل تحت الضغوط النفسية" بقدم مجدي فرغلي طنطاوي.



وقد قدم فرغلي شرحاً مفصلاً عن مبادئ تطوير الذات والثقة بالنفس، وأهمية تنمية الذات وتطوير الأداء الوظيفي. كما قام بتوكيد الذات وتقديم رؤية جوهرية حول عوامل الثقة بالنفس والعمل تحت الضغوط النفسية.

تأتي هذه الدورة التدريبية في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وقام إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بالإشراف على فعاليات هذه الدورة التدريبية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، حيث يقوم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية لإسعاد وترفيه المجتمع المحلي.

أبدى المشاركون إعجابهم الشديد بالدورة التدريبية التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، إذ استفادوا من المحاضرات والجلسات التفاعلية التي تهدف إلى تحفيزهم وتطوير قدراتهم الشخصية والمهنية. وقد أشادوا بكفاءة الأستاذ فرغلي في نقل المفاهيم وتوضيحها بشكل سلس ومبسط.

تسعى هذه الفعاليات الثقافية والتدريبية إلى تعزيز الوعي وتنمية مهارات الأفراد في المجالات المهنية المختلفة، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التعامل مع الضغوط النفسية في بيئة العمل. كما تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين أفراد المجتمع المحلي والترويج للثقافة والفن في المنطقة.

من المتوقع أن تستكمل هذه الدورة التدريبية سلسلة من الفعاليات الأخرى ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا"، حيث يسعى فرع ثقافة أسيوط إلى تقديم باقة متنوعة من الفعاليات التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتثري حياتهم الثقافية والفنية.

ثقافة ديروط يقيم دورة تنمية الذات وتطوير الأداء والعمل تحت الضغوط النفسية

ثقافة ديروط يقيم دورة تنمية الذات وتطوير الأداء والعمل تحت الضغوط النفسية

ثقافة ديروط يقيم دورة تنمية الذات وتطوير الأداء والعمل تحت الضغوط النفسية

ثقافة ديروط يقيم دورة تنمية الذات وتطوير الأداء والعمل تحت الضغوط النفسية

ثقافة ديروط يقيم دورة تنمية الذات وتطوير الأداء والعمل تحت الضغوط النفسية