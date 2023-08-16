تعليم الوادى الجديد تشارك في فعاليات البرنامج التدريبى لمعلمى التعليم الغنى

نظمت المديرية التعليمية بالوادى الجديد، بالتعاون مع قطاع تعليم المحافظة _ توجيه اللغة العربية _ برنامجًا تدريبيًا لتنمية وصقل مهارات معلمي اللغة العربية بمدارس التعليم الفنى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن هذا البرنامج يأتي في إطار الاهتمام باللغة العربية ومعلميها، والحرص على صقل وتنمية مهاراتهم المهنية. تم تنفيذ البرنامج في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من الأحد 13 وحتى الأربعاء 16 أغسطس الجاري.

وأشار وكيل التربية والتعليم، إلى أهمية تطوير مهارات معلمي اللغة العربية بمدارس التعليم الفني، حيث يلعبون دورًا حاسمًا في تنمية قدرات ومهارات الطلاب في هذا المجال. تم تصميم البرنامج لتزويد المعلمين بأحدث الأساليب والأدوات التعليمية التي يمكنهم استخدامها لتحسين جودة التعليم بالمدارس.

وتضمن البرنامج ورش عمل مكثفة تركزت على تطوير مهارات التدريس وتحسين طرق تحفيز الطلاب وتشجيعهم على استخدام اللغة العربية بطلاقة. تضمنت الورش أيضًا تبادل الخبرات بين المعلمين وتقديم إستراتيجيات تدريس فعالة تجعل اللغة العربية أكثر جاذبية وسهولة للطلاب.

وكان لقاء بين المعلمين وخبراء التدريب في هذا المجال، حيث تم مناقشة التحديات التي يواجهونها في التدريس وتبادل الأفكار والاستفسارات. تم توفير بيئة مناسبة للتعاون والتفاعل بين المعلمين، مما يساعد على رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المهنية للمعلمين.

وبناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم وتعليم الفني، يهدف هذا البرنامج إلى تحسين جودة التعليم في مجال اللغة العربية بمدارس التعليم الفني وتطوير مهارات المعلمين بهذا الصدد. يشكل هذا البرنامج خطوة إيجابية نحو تطوير التعليم في مصر وضمان تقديم تعليم عالي الجودة لطلاب المدارس.

من خلال هذه المبادرة، تشير السلطات التعليمية في الوادي الجديد إلى التزامها القوي بتعزيز وتحسين مستوى تعليم اللغة العربية في البلاد. من المتوقع أن يكون لهذا البرنامج تأثير إيجابي على نوعية ومهنية التعليم في المدارس الفنية وتعزيز استخدام اللغة العربية بطلاقة وثقة من قبل الطلاب.

بفضل تعاون ودعم كبار المسؤولين والمؤسسات التعليمية، سيستفيد المعلمون من هذا البرنامج التدريبي وسيكونون قادرين على تحسين كفاءتهم التدريسية في مجال اللغة العربية، مما يؤدي إلى تحسين مستوى التعليم وتطوير قدرات ومهارات الطلاب.

ويؤكد البرنامج على أهمية تطوير وصقل مهارات معلمي اللغة العربية في مجال التعليم الفني، وذلك من خلال توفير فرص التدريب والاستفادة من الخبرات المتميزة. يهدف هذا البرنامج إلى ترقية مستوى تعليم اللغة العربية بمدارس التعليم الفني وتطوير الكفاءة المهنية للمعلمين في هذا المجال المهم.

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات البرنامج التدريبى لمعلمى التعليم الغنى

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات البرنامج التدريبى لمعلمى التعليم الغنى

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات البرنامج التدريبى لمعلمى التعليم الغنى

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات البرنامج التدريبى لمعلمى التعليم الغنى

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات البرنامج التدريبى لمعلمى التعليم الغنى

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات البرنامج التدريبى لمعلمى التعليم الغنى

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات البرنامج التدريبى لمعلمى التعليم الغنى