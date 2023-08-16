عاجل
وزير الثقافة الأسبق: إسقاط الأنظمة على غرار ما حدث لصدام حسين لن يتكرر (فيديو)
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الصفقة السادسة للنادى المصرى

أحمد أيمن منصور يعود مجددا للباسلة

أحمد أيمن منصور بقميص
أحمد أيمن منصور بقميص المصرى البورسعيدى

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي أحمد أيمن منصور بعقد يمتد لثلاثة  مواسم وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر ، ويبلغ اللاعب من العمر  29 عامًا ويشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع ، ولعب لصفوف ناشئي الزمالك قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية قبل أن ينتقل لصفوف المصري لثلاثة مواسم ثم إنتقل لصفوف بيراميدز ولعب معه لثلاثة مواسم قبل أن ينضم لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسم المنقضي ، ونجح النادي المصري فى ضم 6 صفقات صيفية - حتى الآن – هم : محمد الشامى و ميدو جابر وسمير فكري وباهر المحمدي وأحمد عيد وأخيرا أحمد أيمن منصور .