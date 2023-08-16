أحمد أيمن منصور يعود مجددا للباسلة

الصفقة السادسة للنادى المصرى

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي أحمد أيمن منصور بعقد يمتد لثلاثة مواسم وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر ، ويبلغ اللاعب من العمر 29 عامًا ويشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع ، ولعب لصفوف ناشئي الزمالك قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية قبل أن ينتقل لصفوف المصري لثلاثة مواسم ثم إنتقل لصفوف بيراميدز ولعب معه لثلاثة مواسم قبل أن ينضم لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسم المنقضي ، ونجح النادي المصري فى ضم 6 صفقات صيفية - حتى الآن – هم : محمد الشامى و ميدو جابر وسمير فكري وباهر المحمدي وأحمد عيد وأخيرا أحمد أيمن منصور .