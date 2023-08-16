هبوط مخزونات الخام الأمريكية 5.96 مليون برميل

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة

وتراجعت مخزونات النفط الخام 5.96 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين " بانخفاضها 2.3 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 837 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع 167 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين هبطت 261 ألف برميل في الأسبوع إلى 216.2 مليون وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بتراجعها 1.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 296 ألف برميل في الأسبوع إلى 115.7 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 500 ألف برميل.

وتراجعت الواردات الأميركية الصافية من النفط الخام 1.76 مليون برميل يوميا، بحسب الاسواق العربية.

تراجع صادرات السعودية من النفط لـ6.8 مليون برميل يوميا في يونيو

صادرات السعودية من النفط

أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الأربعاء أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت لثالث شهر على التوالي في يونيو مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021.

وبلغ إجمالي صادرات السعودية من النفط الخام 6.8 مليون برميل يوميا في يونيو منخفضا حوالي 1.8% من 6.93 مليون برميل يوميا في مايو.

وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

ولم يتغير إنتاج السعودية من النفط الخام في يونيو تغيرا يُذكر عن الشهر السابق وسجل 9.96 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت المخزونات بواقع 1.45 مليون برميل لتبلغ 149.69 مليون برميل.

وعالجت المصافي المحلية في يونيو 2.56 مليون برميل يوميا، وهو عدد براميل أقل من مايو بواقع 28 ألف برميل يوميا، بينما زاد الحرق المباشر للنفط الخام بواقع 65 ألف برميل يوميا إلى 543 ألف برميل يوميا.

وهبطت صادرات البلاد من المنتجات النفطية بواقع 26 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 1.35 مليون برميل يوميا في يونيو.

وأعلنت السعودية هذا الشهر أنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا لشهر ثالث ليشمل سبتمبر ، مضيفة أن الخفض ربما يمدد إلى ما بعد ذلك أو يتم زيادة مقدار الخفض.

ورفعت المملكة أسعار سبتمبر لأغلب النفط الخام الذي تصدره إلى آسيا.