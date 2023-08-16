الأربعاء 16/أغسطس/2023 - 08:32 م 8/16/2023 8:32:56 PM

كنا فى السابق نزرع قصب السكر فى الصعيد لإنتاج السكر، ثم توسعت الدولة فى الدلتا فى زراعة البنجر لإنتاج السكر، جاء هذا التوسع على حساب زراعة القمح والبرسيم.

يوجد بالدلتا خمسة مصانع تزرع ما يقرب من مليون والنصف فدان بنجر، وذلك خصمًا من إنتاج القمح وبالتالى رغيف الخبز.

يزرع فى الصعيد أيضًا ما يقرب من مليون فدان قصب سكر، وذلك ايضًا خصمًا من إنتاج القمح والخبز، فما هو الحل؟

الحل هو: كانت هناك تجربة ناجحة هذا العام جدًا، حيث قامت الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة بزراعة مساحات معقولة من الأرض الصحراوية البكر بالبنجر، وكانت نتائجه ممتازة، وكذلك أسعارهم

فلماذا لا تتعاقد مصانع الدلتا مع الشركة الوطنية لزراعة مليون فدان وتترك أرض الدلتا والصعيد لزراعة القمح والبرسيم وهى تملك القدرة على ذلك؟

الحل الثانى: على الشركة الوطنية أن تزرع مليون فدان من نبات الكثافة الذى يستخرج منه أفضل أنواع الدقيق وعلف الدواجن والماشية، حيث إن زراعته لا تجود إلا فى الأرض الصحراوية المستصلحة وغير المستصلحة ومن الناحية الاقتصادية فهو يتحمل الجفاف والملوحة والحرائق ويروى بأى ماء مهما كانت درجة الملوحة فيه، يستخرج منه الدقيق والنشا التى تدخل فى 350 صناعة أخرى، ويصنع منه البيو ايثانول الذى يمكن إضافته للبنزين لتحسين رقم الأوكتان، ويوفر الوقود بالعملة الصعبة.

وعلينا أيضًا ألا نتوسع فى إنتاج السكر من البنجر والقصب أكثر من هذا.

الموجود حاليًا يكفى، وإذا أردنا أن نزيد فلدينا بعض المحليات الصحية والاقتصادية، فزراعة مثلاً على سبيل المثال 2000 فدان من نبات الاستيفيا تنتج مادة تحلية تعادل ما ينتج من مئة ألف فدان من بنجر السكر وقصب السكر، بالإضافة إلى أنه اقتصادى جدًا فى المياه واليد العاملة وصديق للبيئة، ومربح للمزارع.

وهو صديق مرضى السكر والضغط والسمنة المفرطة التى ينادى الرئيس بالتخلص منها، كما أنه يعالج كثيرًا من الأمراض الجلدية، فهو يوفر مئات الملايين من علاجات السكر والضغط والأمراض الجلدية والسمنة المفرطة.

أرجو أن تبادر لجنتا الزراعة والصناعة بحزب الوفد لتبنى هذه المشروعات.

عضو لجنة الزراعة والصناعة بالوفد