زلزال عنيف يضرب أضنة التركية بقوة 4.5 درجة

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ولاية أضنة جنوب تركيا، حسبما أفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن "الزلزال وقع عند الساعة 17:36 في منطقة ألاداغ على عمق 7.3 كم".

ولم تُسجّل الولاية أي حالات سلبية حتى الساعة 18:45، وتتواصل أعمال المسح للتأكد من عدم وقوع أضرار.

وقال رئيس بلدية ألاداغ، مصطفى آق غديك، إنهم "لم يتلقوا بعد أي بلاغات عن وقوع أضرار".

كما أوضح أن الفرق تواصل أعمال المسح للتأكد من عدم وقوع أضرار جراء الزلزال.

هذا وضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، الأسبوع الماضي، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد، وحدثت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في ولاية ملاطية جنوب البلاد.

هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في تركيا:

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في تركيا حدوث هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في ولاية ملاطية جنوبي البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أن مركز الهزة يقع في منطقة ييشيل يورت، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال رئيس بلدية ملاطية، صلاح الدين غوركان، في اتصال مع قناة "خبر تورك": "حتى الآن لا توجد أي أخبار، أو معلومات عن خسائر بشرية، أو مادية نتيجة الهزة الأرضية".

وتقع ولاية ملاطية بجوار ولاية كهرمان ماراش التي كانت مركز الزلزالين الكبيرين في شباط الماضي.

وضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق يوم الخميس، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.