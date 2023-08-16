افتتاح فريد لفعاليات مهرجان عمان السينمائي

احتفل مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم بانطلاق دورته الرابعة ليلة أمس ١٥ آب في مركز الحسين الثقافي وسط العاصمة الأردنية.

تفاصيل افتتاح مهرجان عمان السينمائي 2023

وأعربت رئيسة المهرجان الأميرة ريم علي، عن سعادتها، قائلة "يسعدنا أن نشهد نمو المهرجان بشكل ثابت كل عام حيث اتخذ مكانة مميزة في عالم صناعة الأفلام خلال فترة وجيزة."

بدأ الاحتفال على السجادة الحمراء بحضور الأمير علي بن الحسين، ممثلا الملك عبد الله الثاني، وعدد من الأمراء والأميرات بالإضافة إلى المئات من الضيوف من الأردن والخارج من مخرجين وممثلين ونقاد وأعضاء لجان التحكيم وشركاء للمهرجان. قدمت حفل الافتتاح المطربة والفنانة الأردنية زين عوض الذي استهل بعرض موسيقي لفرقة” أوكتاف" بقيادة أحمد سيلاوي.

وأعلنت الأميرة ريم علي افتتاح المهرجان وقالت في كلمتها الترحيبية:” في هذه الدورة الرابعة لمهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم نتطلع إلى سمـاع الأصوات الـجديدة التي ستروي حكاياتنا في العقود القادمة وهذه ميزة مهرجان يـحتفي بأول فيلم.

وأضافت:” تأتي الدورة الرابعة أيضا في وقت يهتز فيه عالم الثقافة والفن في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار الذكاء الاصطناعي والقضايا الأخلاقية التي يثيرها.

ودعا أعضاء لجان التحكيم على خشبة المسرح وعرض فيلم الافتتاح "أسبوع غزاوي" وهو فيلم كوميديا سوداء من إخراج الفلسطيني باسل خليل. ومن الجدير بالذكر أنه الفيلم الروائي الأول للمخرج وقد تم تصوير أجزاء منه في الأردن عام ٢٠٢١.

هذا العام، يعرض المهرجان مجموعة مميزة من ٥٦ فيلما عربيا ودوليا ومنها أفلام عربية روائية ووثائقية طويلة وأفلام قصيرة من انتاجات ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣، تعرض هذه الأفلام للمرة الأولى في الأردن.