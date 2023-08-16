تقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعية لـ66 ألف مواطن بسوهاج

أكد الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من 66 ألف مواطن منذ انطلاق حملة 100 يوم صحة في الـ25 من يونيو العام الحالي وخلال ال50 يومًا الأولي من الحملة، مؤكدًا استمرار أعمال التثقيف وبصورة منتظمة لمساعدة المواطنين والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم و شرح أعمال تلك المبادرات والخدمات والفحوصات التي تقدمها للجمهور وكل ما يتعلق بكل مبادرة والفئة المستهدفة.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام برفع الوعي الصحي لدي المواطنين و بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف خدمات التثقيف الصحي والتوعية والوصول لأكبر عددٍ من المواطنين ومن خلال الحملة القومية 100 يوم صحة والتي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة لجموع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوعية المواطنين صحيًّا لما له من مردود ايجابي ملموس علي السلوكيات الصحية لديهم.