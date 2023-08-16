الطفولة والأمومة.. بدء فاعليات المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري

انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري، تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومجلس القبائل والعائلات المصرية، ومنظمة أشوكا الوطن العربي، ومنظمة اليونيسيف، ويأتي ذلك في إطار مبادرة "وطن واحد" والتي يتم تنفيذها بكل المحافظات.

مبادرة تمكين الطفل المصري

وتنفذ مبادرة تمكين الطفل المصري على مدار عشرة أيام بداية من اليوم وحتى 24 أغسطس 2023، حيث تتضمن دورة تدريبية للمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوي" والتى ترعاها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والاهتمام بالمشاكل المجتمعية والمشاركة الفعالة للأطفال والمتعاملين معهم لصناعة التغيير المجتمعي، وخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال.

مبادرة تمكين الطفل المصري

المجلس القومي يحبط محاولة زواج طفلة

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أعلن عن إحباطه محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر ١٥ عاماً، بإحدى قرى مركز طامية، بمحافظة الفيوم، وذلك أثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفي بالمخالفة للقانون.

ويأتي ذلك في إطار جهود ودور المجلس القومي للطفولة والأمومة بصفته الجهة الوطنية المعنية بشئون الأطفال والمحافظة على حقوقهم.

ووجهت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغ لوزارة العدل لأعمال شئونها حيال واقعة قيام مأذون شرعي ( بمركز طامية بمحافظة الفيوم ) بتحرير عقد زواج (عرفي) لطفلة قبل بلوغها السن القانونية بالمخالفة لإحكام قانون الطفل والمادتين ( ٣٤، ٣٥ ) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل لعام ١٩٥٥، وذلك في إطار ضبط المخالفين وحماية لحقوق الأطفال.

وجدد المجلس القومى للطفولة والأمومة مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع من خلال منظومة حماية الطفل، وهي خط نجدة الطفل (16000)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم ( 01102121600 )، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، فضلاً عن خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدًا مراعاة المجلس لسرية بيانات المبلغين والحفاظ على هويتهم وعدم الإفصاح عنها.