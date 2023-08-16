عاجل
الرئيس السيسي يتلقى مخرجات الحوار الوطني ويحيلها إلى الجهات المعنية لدراستها نجوم الكرسي تظهر الليلة في السماء.. تابعوها
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تكريم لطيفة من قبل وزارة الثقافة التونسية

لطيفة ووزيرة الثقافة
لطيفة ووزيرة الثقافة التونسية

كرمت اليوم، النجمة لطيفة، من قبل وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازى، وذلك بمقر الوزارة، بعد ‏‏نجاح حفلها الجماهيري الكبير بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات ‏‏اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من ‏‏نجاحات كبيرة عبر الزمن، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملا.‏

txt

لطيفة تطرح برومو أول أغانيها الصيفية.. وتؤكد: انتظروا مفاجأة

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للنجمة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، من خلال الحفلات ‏‏الخيرية التي تقدمها، وفي مستهل اللقاء، أثنت الدكتورة حياة قطاط القرمازي على جهود الفنانة ‏‏لطيفة العرفاوي وتفاعلها مع القضايا الإنسانية من خلال مشاركتها في الحفل التضامني لفائدة ‏‏العائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة والمزمع تنظيمه في سهرة 18 ‏‏أغسطس بالمسرح الأثري بقرطاج، معتبرة أن الفنان يتحمل مسؤولية نحو مجتمعه بالمشاركة ‏‏بفنه في هذا المدّ التضامني، كما هنّأتها  بالمناسبة على نجاح حفلها احتفاء بالعيد الوطني للمرأة ‏‏التونسية.‏

لطيفة

 ويقام هذا الحفل التضامني ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية ومن تنظيم المؤسسة الوطنية لتنمية ‏‏المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالتعاون مع الهيئة المديرة للدورة 57  من مهرجان ‏‏قرطاج الدولي، و تم الاتفاق بين وزيرة الثقافة التونسية، والنجمة لطيفة، على أن تشارك يوم 18 ‏‏أغسطس الجاري، بحفل خيري في مدينة طبرقة، تضامنا مع أهالي طبرقة، ويخصص دخل ‏‏الحفل لصالح العائلات المتضررة من حرائق غابات طبرفة، ويشارك لطيفة في الحفل الخيرى ‏‏عدد من نجوم تونس، على رأسهم صابر الرباعي، ومحمد الجبالي، وغازي العيادي، ونوال غاشم، ‏‏بصحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، وتُخصّص عائدات الحفل ‏‏للعائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة.‏

وأبدت لطيفة سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه من وزيرة الثقافة التونسية، مؤكدة أنها على ‏‏استعداد دائم لدعم أي عمل خيري لصالح أهل بلدها في تونس، واشارت أنها غمرتها السعادة ‏‏عندما فوجئت بصوت جرس نفاذ تذاكر حفلها في مهرجان قرطاج، خاصة أن الحفل حقق أعلى ‏‏نسبة مبيعات وحضور جماهيري بالمهرجان منذ انطلاقه.‏

 

الجدير بالذكر أن حفلة لطيفة في مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ 57 حققت نجاح لافت، ‏‏وتصدرت التريند في تونس وعدد من الدول العربية، وغنت لطيفة خلال الحفل مجموعة من ‏‏أنجح أغانيها، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.‏

 

لطيفة ووزيرة الثقافة التونسية

مواد متعلقة

تامر عاشور يستعد لطرح "عديت" بالتعاون مع الشاعر تامر حسين

حكيم في مهرجان العلمين .. "مفاجآت الحفل"

أبو يحتفل بألبومه الجديد في الساحل الشمالي (صور)

فيلم العميل صفر بجميع دور العرض غدًا

هيثم شاكر يجمع 154 ألف مشاهدة بـ "رنة خلخال"

مجد القاسم يكشف أسرارًا "بالخط العريض" .. الجمعة

محمد رمضان يكشف عن مفاجآة للجمهور .. "تعاقد بالياباني"

بيومي فؤاد يستعد لتصوير "وقت إضافي" وينتظر مندوب مبيعات