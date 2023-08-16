تكريم لطيفة من قبل وزارة الثقافة التونسية
كرمت اليوم، النجمة لطيفة، من قبل وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازى، وذلك بمقر الوزارة، بعد نجاح حفلها الجماهيري الكبير بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من نجاحات كبيرة عبر الزمن، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملا.
ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للنجمة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، من خلال الحفلات الخيرية التي تقدمها، وفي مستهل اللقاء، أثنت الدكتورة حياة قطاط القرمازي على جهود الفنانة لطيفة العرفاوي وتفاعلها مع القضايا الإنسانية من خلال مشاركتها في الحفل التضامني لفائدة العائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة والمزمع تنظيمه في سهرة 18 أغسطس بالمسرح الأثري بقرطاج، معتبرة أن الفنان يتحمل مسؤولية نحو مجتمعه بالمشاركة بفنه في هذا المدّ التضامني، كما هنّأتها بالمناسبة على نجاح حفلها احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية.
ويقام هذا الحفل التضامني ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية ومن تنظيم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالتعاون مع الهيئة المديرة للدورة 57 من مهرجان قرطاج الدولي، و تم الاتفاق بين وزيرة الثقافة التونسية، والنجمة لطيفة، على أن تشارك يوم 18 أغسطس الجاري، بحفل خيري في مدينة طبرقة، تضامنا مع أهالي طبرقة، ويخصص دخل الحفل لصالح العائلات المتضررة من حرائق غابات طبرفة، ويشارك لطيفة في الحفل الخيرى عدد من نجوم تونس، على رأسهم صابر الرباعي، ومحمد الجبالي، وغازي العيادي، ونوال غاشم، بصحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، وتُخصّص عائدات الحفل للعائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة.
وأبدت لطيفة سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه من وزيرة الثقافة التونسية، مؤكدة أنها على استعداد دائم لدعم أي عمل خيري لصالح أهل بلدها في تونس، واشارت أنها غمرتها السعادة عندما فوجئت بصوت جرس نفاذ تذاكر حفلها في مهرجان قرطاج، خاصة أن الحفل حقق أعلى نسبة مبيعات وحضور جماهيري بالمهرجان منذ انطلاقه.
الجدير بالذكر أن حفلة لطيفة في مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ 57 حققت نجاح لافت، وتصدرت التريند في تونس وعدد من الدول العربية، وغنت لطيفة خلال الحفل مجموعة من أنجح أغانيها، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.