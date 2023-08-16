سيلفستر ستالون ينفي شائعات طلاقه على انستجرام

أطفأ الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون شائعات أنفصاله التي اشتعلت مؤخرًا عبر مشاركة صورة مع زوجته جينيفر فلافين بمناسبة عيد ميلادها الـ 55 عامًا.

وشارك نجم الصف الأول - الذي قضى إجازته في إيطاليا مع زوجته هذا الصيف - صورة له بصحبة زوجته وهو يحمل أحد كلاب الزوجين الرائعتين.

وارتدت الجميلة جينيفر فستانًا بثلاثية ألوان الأسود والأحمر والأبيض وبينما تركت العنان لشعرها الأشقر الطويل التدلي عبر جبهتها.

وعلق ستالون "عيد ميلاد سعيد لزوجتي الرائعة ، جينيفر، وغالبًا ما يشارك نجم رامبو صور زوجته وبناته صوفيا ذات الـ 26 عامًا ، وسيستين، صاحبة الـ 25 عامًا، وسكارليت، البالغة من العمر 21 عامًا، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

قدم المعجبون والأصدقاء تمنياتهم الطيبة للسيدة ستالون في التعليقات بما في ذلك المغني ريتشارد ماركس صاحب الـ 59 عامًا ، الذي علق بإيموجي قلب.

التقى سلاي وفلافين في عام 1988 وتواعدا حتى عام 1994 حيث خانها قبل أن يستأنفا علاقتهما من جديد في عام 1995 وهي العلاقة التي تكللت بالزواج في مايو 1997.