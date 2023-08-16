تفاصيل لقاء نهضة الصوم بكنيسة العذراء والأنبا باخوميوس

يواصل برنامج النهضة الروحية بمناسبة فترة صوم العذراء مريم بكنيسة العذراء والأنبا باخوميوس في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من خلال اللقاء الروحي برئاسة الأب الكاهن مينا أسعد بدءًا من الساعة السادسة مساءً.



يتناول كاهن الكنيسة القبطية موضوع العظة لهذا اللقاء حول مبادئ الكتاب المقدس والتعاليم الروحية الخاصة بفترة الصوم.



يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين 7 أغسطس الجاري، ويستغرق 15 يومًا متضمنة إقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية بإقامة عيد روحي للعذراء.



ويعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.

أسباب وراء تسمية صوم العذراء

يفسر نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، في حديثه عن صوم العذراء، أن الصوم يحتل مكانة خاصة لدى الجميعباعتبارهأحد أركان العبادة مع الله مثل الصلاة والتسبحة، ولكن السبب وراء التسمية بالعذراء من أجل التفريق بين الأصوام خلال العام.

أسباب تاريخة وراء صوم الكنيسة بـ"صوم العذراء"

يذكر تاريخ الصوم حسب ماورد في الكتب الكنسية أنه يعود إلى زمن الأباء الرسل حين عادتوماالرسولمن مهمة نشر المسيحية بالهند، وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه إنها قدمات، فطلب أن يرى أيندفنت، وحين ذهب إلى القبرلميجدوا جسدها، فطمئن الجميع وأخبرهم أنه رأي الجسد صاعدًا، فصاموا في مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسري، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهري للبتول الذي يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطي.