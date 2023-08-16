في اطار الاهتمام الحكومي بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، تلقى وزير العمل حسن شحاتة توجيهات وتعليمات بالاهتمام بتدريب الشباب على مهن حقيقية يحتاجها سوق العمل في ظروف كل محافظة.

وفي إطار هذه التوجيهات، تأتي دورات التدريب التي يقوم بها مركز التدريب المهني بالخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، برعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، وبإشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل ومديرية العمل بالوادي الجديد بإشراف أحمد طليب مدير عام مديرية العمل بالوادي الجديد.

تهدف هذه الدورات إلى توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدرات الشباب وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة للتحاق بسوق العمل. وتتضمن هذه الدورات دورة تدريبية لإصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس، حيث يتم تدريب مجموعة من الشباب المتدربين على الجانب العملي في ورشة الإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء، بإشراف وتعاون إدارة المياه الجوفية بالوادي الجديد.

تعتبر هذه الدورة الأولى من نوعها على مستوى محافظة الوادي الجديد، حيث يعتمد اقتصاد المحافظة بشكل كبير على المياه الجوفية. وتأتي هذه الجهود ضمن سعي الدولة المستمر لتوفير فرص تدريبية للشباب وتمكينهم اقتصاديًا، بغية تعزيز التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للشباب والبلاد.

عمل الوادي الجديد: نقوم بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية

عمل الوادي الجديد: نقوم بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية

عمل الوادي الجديد: نقوم بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية

عمل الوادي الجديد: نقوم بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية

عمل الوادي الجديد: نقوم بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية

عمل الوادي الجديد: نقوم بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية

عمل الوادي الجديد: نقوم بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية

عمل الوادي الجديد: نقوم بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية

عمل الوادي الجديد: نقوم بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية

عمل الوادي الجديد: نقوم بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية

عمل الوادي الجديد: نقوم بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية

عمل الوادي الجديد: نقوم بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية

عمل الوادي الجديد: نقوم بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية