المشدد 3 سنوات لعاطل يروج مخدر البودر في منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر البودر قبل ترويجها على عملائه في منطقة منشأة ناصر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت ١ كيلو جرام– فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي) وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة أخري قررت نيابة الجيزة، حبس 3 أشخاص ضبط بحوزتهم كمية من مادة الهيروين المخدرة قبل ترويجها على عملائهم في منطقة بولاق الدكرور، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت إخطارا يفيد بورود معلومات حول قيام 3 عناصر "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرًا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم "12 عبوة من مسحوق الهيروين، 70 لفافة لذات المخدر، بندقية خرطوش، 4 طلقات خرطوش، هاتف محمول، مبلغ مالي، سلاح أبيض".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.