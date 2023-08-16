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الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أوكرانيا تستفز روسيا بـ"فيديو" مسيرات بحرية هاجمت القرم

مسيرات بحرية
مسيرات بحرية

عرض جهاز أمن الدولة الأوكراني، مقطع فيديو استفزازي بشكل صريح لروسيا، وثَّق لقطات تدريبية حصرية للمسيرة البحرية التي هاجمت جسر القرم.

 

جسر القرم:

 هاجمت هذه المسيرات جسر القرم في يوليو 2023، وكذلك هاجمت السفن القتالية الروسية وناقلة النفط "SIG".

 

 تعرض جسر القرم، الذي يعدّ خط إمداد رئيسي للقوات الروسية في أوكرانيا، لهجوم، باستخدام "مسيّرات بحرية، بحسب وكالة "فرانس برس".

 أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (إس بي يو) بأن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش، وقد تم تنفيذه بواسطة "مسيرات بحرية".

 

 نقل موقع "روسيا اليوم" عن وكالة RBC-Ukraine، الأوكرانية، قول مصدر أمني أوكراني، إن الهجوم على جسر القرم كان عملية خاصة نفذتها البحرية الأوكرانية بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني، وتم استخدام درونات مائية خلالها.

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