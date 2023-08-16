جهاز النوبارية الجديدة يُكرِّم الطلاب المتفوقين دراسيًّا

نظم جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بالتعاون مع مجلس الأمناء والإدارة التعليمية بالنوبارية، حفل تكريم للطلاب المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة (الإعدادية والثانوية العامة والثانوية الأزهرية والثانوية الفنية)، تحفيزًا لهم لمواصلة التفوق في المراحل التعليمية المقبلة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، تبع ذلك كلمة للدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، استهلها بالترحيب والتهنئة للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين ومديري المدارس والمعاهد الأزهرية بالنوبارية، مجددًا التهنئة للطلاب على تفوقهم وكذا الشكر لأولياء أمورهم على دعمهم وحصاد ثمرة تفوق أبنائهم.

أكد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة في كلمته، أهمية التفوق والتميز الدراسي وأن جميع أجهزة الدولة تُشجع المتفوقين والموهوبين، إذْ إنهم علماء المستقبل ونواةً متميزة في بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة.

دعا رئيس الجهاز، الطلاب إلى أهمية مواصلة التميز والتفوق الدراسي وتنمية مهاراتهم ومواصلة التعلم ليكونوا نواةً صالحةً لمجتمعهم ولبناء مصرنا الحبيبة، ثم بدأت مراسم الحفل بتكريم طلاب الشهادة الإعدادية ثم طلاب الدبلومات الفنية، ثم طلاب الثانوية العامة والأزهرية.

اختُتم الحفل بتكريم مديري المدارس الإعدادية والثانوية والخاصة والمدرسة الدولية، تقديرًا لمجهودهم في تفوق الطلاب، بجانب تكريم سعيد محجوب، مدير الإدارة التعليمية بالنوبارية تقديرًا لجهده ودوره الفعال ودعمًا للعملية التعليمية.