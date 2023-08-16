اليوم.. اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن بدء إجراء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤. ستستمر هذه الاختبارات من اليوم الخميس ١٧ وحتى الأحد ٢٠ أغسطس الجاري. تم إغلاق باب التقديم بناءً على المعايير والشروط المعلنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإجراء هذه الاختبارات داخل المحافظة، بهدف تسهيل عملية التقديم للطلاب المتقدمين.

من جانبه، أشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى أنه تم تقسيم المتقدمين إلى مجموعات لتفادي التزاحم. هذه الاختبارات ستعقد في مقر مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية بالخارجة للمتقدمين من مركزي الخارجة وباريس، وستعقد في مركز التطوير التكنولوجي بإدارة الداخلة التعليمية للمتقدمين من مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط.

يهدف إجراء هذه الاختبارات إلى تقييم مستوى المتقدمين واختيار الأكفأ منهم للالتحاق بمدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية. تأتي هذه المدرسة كواحدة من المؤسسات التعليمية المتميزة في مجال التكنولوجيا والاتصالات بالوادي الجديد.

نتمنى لجميع الطلاب المتقدمين حظًا موفقًا في اجتياز هذه الاختبارات والانضمام إلى المدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية ومستقبل تعليمي مشرق في هذا المجال الحيوي.