يوتيوب يطلق لأول مرة Samples على طريقة TikTok

في السنوات القليلة الماضية ، اتخذت كل منصة نتيجة لذلك تأثيرها الخاص على موجز التمرير الخاص بتوقيع TikTok لمقاطع الفيديو الرأسية. YouTube Music هو الأحدث. اليوم ، سيحصل التطبيق على موجز فيديو عمودي يسمى Samples يصفه YouTube بأنه طريقة بنقرة واحدة لتجربة الموسيقى الجديدة والعثور عليها بسرعة.

توجد العينات في علامة تبويب جديدة أسفل التطبيق ، جنبًا إلى جنب مع موجز الصفحة الرئيسية ومكتبتك وقسم الاستكشاف. يبدأ النقر على العينات تلقائيًا مقطع فيديو رأسيًا قصيرًا لأغنية تعتقد YouTube Music أنك ستنال إعجابك. بطبيعة الحال ، يتم سحب الأغاني بناءً على ملفك الشخصي ، مع التركيز على الفنانين الذين تحبهم ، والأغاني ذات الصلة الذين ربما لم تسمعهم من قبل.



يحتوي التطبيق بالفعل على قوائم تشغيل متعددة يتم ضبطها وفقًا لعادات الاستماع لديك ، بما في ذلك Supermix الذي يجمع الأغاني والفنانين معًا عبر جميع عادات الاستماع الخاصة بك. هناك أيضًا قائمة تشغيل Discover التي تركز بطبيعة الحال على الأشياء التي لا تعرفها ولكن قد تستمتع بها بناءً على سجلك. أخبر جريجور دودسون ، مدير منتج YouTube Music ، موقع Engadget أن الخوارزمية الخاصة بخلاصة العينات تختلف قليلاً عن هاتين القائمتين - فهي تحاول تحديد الموقع بين قائمتي التشغيل ، مع إبراز الفنانين الذين قد تكون على دراية بهم ولكنك تسحب مقاطع لم تشاهدها قبل.

يبلغ طول المقاطع التي ستشاهدها في العينات 30 ثانية فقط ، ولكن هذا يكفي لإعطائك إحساسًا بالأغنية. إذا لم يكن هذا هو ما تبحث عنه ، فما عليك سوى التمرير لأعلى وستنتقل إلى أغنية أخرى ، ويمكنك القيام بذلك بقدر ما تريد. أضافت Spotify موجز الفيديو الرأسي الخاص بها مؤخرًا ، ولكن هذا أقل للاكتشاف والمزيد لتقديم طريقة للتمرير بسرعة عبر معاينات الأغاني في قوائم التشغيل الخاصة بها. ولكن مع تطبيق كل من Spotify و YouTube Music لمثل هذا الجديد ، يبدو من المحتمل أننا سنرى المزيد من التطبيقات تفعل الشيء نفسه قريبًا.

حصلت على تجربة العينات لبضعة أيام قبل إطلاقها ، وكان الشيء الذي وجدته أكثر إثارة للاهتمام هو استخدامه كنقطة انطلاق لجلسة استماع أطول ، وهو أمر أكده Dodson عن طريق التصميم. قال "فيديو قصير الشكل [و] التمرير اللانهائي لهما تطبيقات مثيرة للاهتمام حقًا في اكتشاف الموسيقى". "إنها طريقة بسيطة لاكتشاف موسيقى جديدة ، ولكنها ليست نهاية الرحلة - إنها مجرد بداية للعثور على فنان أو أغنية جديدة."



تحقيقا لهذه الغاية ، يتم تراكب عرض عينات الفيديو مع عدد من عناصر التحكم. من أي نموذج ، يمكنك النقر فوق علامة الإعجاب لحفظ الأغنية في قائمة تشغيل "الأغاني التي نالت الإعجاب". يمكنك أيضًا حفظ الأغنية في أي قائمة تشغيل قمت بإنشائها. بين هذين الخيارين ، من السهل جدًا إجراء مسح سريع عبر العينات وحفظ مجموعة من الأغاني للتحقق منها بشكل أكبر. وإذا سمعت شيئًا تريد تشغيله على الفور بالكامل ، فما عليك سوى النقر على زر التشغيل القديم الكبير في زاوية الشاشة.

نظرًا لأن هذا هو YouTube الذي نتحدث عنه ، فهناك أيضًا زر "شورت" ينقلك إلى تطبيق YouTube الرئيسي. سيُظهر لك مقاطع شورت أخرى تم إنشاؤها باستخدام الصوت الذي اخترته ويتيح لك القفز إلى إنشاء مقطعك الخاص مع الأغنية. أخيرًا ، يعمل زر المشاركة تمامًا كما تعتقد - تحصل على رابط يمكن أن يسقط في مجموعة من التطبيقات الأخرى مثل الرسائل و Reddit و Facebook وأي شيء آخر قد تكون قمت بتثبيته.

في القائمة الكاملة ، يمكنك العثور على الكثير من الخيارات الأخرى ، مثل بدء محطة راديو مستمرة من الأغنية ، والانتقال إلى صفحة الفنان للعثور على المزيد من الموسيقى ، وحفظ المسار في مكتبتك وما إلى ذلك. تم تمييز زر "بدء الراديو" بشكل أكثر بروزًا في فيديو العينات ، لأنني وجدت أنه طريقة رائعة للانتقال إلى مجموعة من الألحان التي يتم إنشاؤها تلقائيًا بنفس المظهر مثل النموذج الذي لفت انتباهي في البداية (و أذن).

مشكلتي الرئيسية مع العينات هي واحدة من واجهة المستخدم. على وجه التحديد ، ليس من الواضح دائمًا المكان الذي ستنتهي إليه بالضبط في التطبيق عند تبديل طرق العرض. يؤدي النقر فوق علامة التبويب العينات إلى بدء تمرير الفيديو ، وللخروج منه يمكنك النقر فوق إحدى علامات تبويب التنقل السفلية الأخرى ؛ يؤدي النقر على الزر "تشغيل" إلى فتح عناصر التحكم المألوفة في مشغل موسيقى YouTube. أخيرًا ، يؤدي التمرير سريعًا لأسفل لإخفاء واجهة المشغل إلى إرجاعك إلى العينات. يبدو واضحًا جدًا. ولكن في مرحلة ما ، كنت قد ضغطت على زر التشغيل لسماع أغنية ثم قمت بتدوير هاتفي إلى الوضع الأفقي لمشاهدة الفيديو في وضع ملء الشاشة. عندما بدأت الأغنية التالية ، أعدت هاتفي إلى الوضع الأفقي ، وأعادني التطبيق فورًا إلى عرض العينات ، مع استمرار تشغيل مقطع الأغنية التي سمعتها بالفعل.

مرة أخرى ، بدأت تشغيل أغنية ، واضغط على زر التبديل أعلى شاشة التشغيل الآن لإيقاف تشغيل الفيديو وسماع الأغنية فقط. لقد استمعت إلى عدد قليل من الأغاني الأخرى من المحطة التي تم إنشاؤها تلقائيًا لأغاني مماثلة الموسيقى ، ثم مرر سريعًا لأسفل لإخفاء واجهة مستخدم التشغيل الآن والتصفح حول التطبيق. لقد تم إعادتي مرة أخرى إلى عرض العينات. هذا منطقي إلى حد ما ، حيث بدأت تجربة الاستماع بأكملها. لكنني اعتدت أن أكون قادرًا على إخفاء شاشة التشغيل الآن والتصفح حول التطبيق مع الاستمرار في تشغيل الموسيقى التي كانت مزعجة بعض الشيء. بعد قولي هذا ، يمكنني بعد ذلك الضغط على علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" في الجزء السفلي واستئناف ما كنت أقوم بتشغيله. إنه يعمل ، لكن إضافة العينات يغير بعض السلوكيات المتوقعة للتطبيق.

وبغض النظر عن هذه المعضلات ، تبدو العينات وكأنها إضافة مفيدة جدًا لتطبيق YouTube Music. في الأيام القليلة التي اضطررت فيها إلى اختبارها ، كانت تقدم باستمرار موسيقى لفنانين أحببتهم ، وكانت اختيارات الأغاني في الواقع أشياء كنت عادة أقل دراية بها. لا يهمني حقًا جانب مقطع الفيديو الخاص به ، ولكن بالنظر إلى عدد الفنانين الذين يصنعون مقاطع فيديو ممتازة هذه الأيام ، من الممتع أن نتذكر أن هذه العناصر المرئية تستحق المراجعة في بعض الأحيان. (شكرًا لك YouTube Music على عرض مقطع الفيديو الجامح لـ "I Know the End" لـ Phoebe Bridgers.) والأهم من ذلك ، أنها نجحت بشكل جيد كنقطة انطلاق للتنقيب عن بعض الفنانين الذين نسيتهم أو العثور على نغمة ضبط الحالة المزاجية لقائمة تشغيل أو محطة.

يقول موقع YouTube إن ميزة Samples يتم طرحها عالميًا بدءًا من اليوم لمستخدمي Android و iOS. كما هو الحال مع معظم الميزات الجديدة ، قد لا تصل إلى تطبيقك على الفور ، لذلك قد تحتاج إلى التحلي بالصبر قليلاً.