امل العماري موجات الشعر الدائمة أحدث صيحات عالم التجميل في صيف 2023

لتمنح المرأة إطلالة جذابة ومفعمة بالحيوية على غرار موجات البحر.

أوضحت خبير الشعر السعودية الشعر أمل العماري أن ميزة موجات الشعر الدائمة تتمثل في أن الشعر لا يبدو دهنيا أو هائشا بسرعة مقارنة بالشعر الأملس.

وعن كيفية العناية بموجات الشعر الدائمة، امل العماري أنه ينبغي غسل الشعر بمعدل لا يزيد عن مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا، مع مراعاة استعمال شامبو مخصص للشعر المموج.

وبعد الغسل ينبغي تجفيف الشعر بواسطة منشفة من خلال الضغط الخفيف وليس الفرك. ولتمشيط الشعر ينبغي استخدام مشط ذي أسنان واسعة، وليس بواسطة فرشاة؛ لأن الفرشاة تدمر التموجات.



ونظرا لأن الشعر المموج يميل إلى الجفاف، فإنه ينبغي ترطيبه بواسطة مرطب للشعر، مع مراعاة تطبيق ماسك غني بمواد الترطيب طوال الليل بمعدل مرة واحدة أسبوعيا.



الحفاظ على رونق الموجات

ومن جانبها أوضحت امل العماري صاحبت صالون دريم أنه يمكن الحفاظ على رونق الموجات الدائمة من خلال استعمال كريمات الشعر؛ حيث إنها تحافظ على ثبات الموجات من ناحية، وتمنحها مظهرا مفعما بالحركة من ناحية أخرى.



وأضافت العماري أنه يمكن لهذا الغرض استعمال زيوت الشعر أيضا؛ حيث يمكن استخدام زيت الجوجوبا مع الشعر القوي والثقيل وزيت جوز الهند أو زيوت الزهور مع الشعر الخفيف.



ومَن ترغب في تغيير لون الموجات الدائمة المصبوغة، يتعين عليها الانتظار بعض الوقت؛ حيث يجب أن تهدأ فروة الرأس لمدة 48 ساعة على الأقل، وإلا فسيتعرض الشعر لإجهاد شديد بفعل التشقير أو التفتيح في حالة إجرائه فور المعالجة الكيميائية لتمويج الشعر